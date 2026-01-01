Instalação de Mafl num clique.
Página inicial minimalista autoalojada que organiza todos os serviços, links e painéis de controlo que utiliza num único separador.
Escolha um plano VPS para Mafl
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mafl
Mafl é uma página inicial de código aberto criada para pessoas que executam vários serviços autoalojados e querem um ponto de partida rápido e sem distrações. Todo o layout é descrito num único ficheiro de configuração YAML, para que o painel de controlo seja reproduzível, com controlo de versões e fácil de fazer cópia de segurança juntamente com o resto da sua stack.
Autoalojar o Mafl no seu próprio VPS mantém cada marcador, chave API e integração na infraestrutura que controla. Todos os pedidos de terceiros para widgets de serviço são encaminhados através do backend do Mafl, para que as credenciais e os metadados nunca vazem para o navegador ou para fornecedores de painéis de controlo externos.
Principais características de Mafl
Configuração YAML
Defina grupos, serviços, temas e widgets num único ficheiro config.yml que pode controlar por versão e replicar em vários ambientes.
Widgets de serviço ao vivo
Cartões interativos apresentam dados em tempo real, como meteorologia, informações de IP e integrações personalizadas, sem expor chaves de API ao navegador.
Temas personalizados
Alterne entre temas incluídos ou crie o seu próprio para combinar com a sua marca e partilhe com a comunidade.
UI Multilíngue
Inclui inglês, espanhol, alemão, francês, russo, chinês e outros, detetado automaticamente a partir do navegador do visitante.
Ícones Iconify e emoji
Escolha entre mais de 200 000 ícones vetoriais Iconify, qualquer emoji, URL remoto ou imagem armazenada localmente para cada bloco de serviço.
PWA Instalável
Adicione o Mafl ao seu telemóvel ou computador como uma Aplicação Web Progressiva para uma experiência de iniciador instantânea, tipo aplicação.
Por que executar Mafl na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.