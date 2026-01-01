Mafl é uma página inicial de código aberto criada para pessoas que executam vários serviços autoalojados e querem um ponto de partida rápido e sem distrações. Todo o layout é descrito num único ficheiro de configuração YAML, para que o painel de controlo seja reproduzível, com controlo de versões e fácil de fazer cópia de segurança juntamente com o resto da sua stack.

Autoalojar o Mafl no seu próprio VPS mantém cada marcador, chave API e integração na infraestrutura que controla. Todos os pedidos de terceiros para widgets de serviço são encaminhados através do backend do Mafl, para que as credenciais e os metadados nunca vazem para o navegador ou para fornecedores de painéis de controlo externos.