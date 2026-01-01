Implemente Appsmith com instalação de um clique.
Plataforma low-code de código aberto para criar ferramentas internas, painéis de administração e painéis de controlo com a velocidade de arrastar e largar.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Appsmith
O Appsmith é uma plataforma low-code de código aberto líder que permite aos programadores criar ferramentas internas personalizadas, painéis de administração e painéis de controlo em horas, em vez de semanas. Uma biblioteca de widgets de arrastar e largar, conectores nativos para mais de 25 bases de dados e suporte total de JavaScript para lógica de negócio significam que pode implementar aplicações funcionais sem construir um frontend do zero ou esperar por ciclos de engenharia.
O autoalojamento do Appsmith no seu VPS mantém as credenciais da base de dados, chaves de API e dados de negócio sensíveis inteiramente dentro da sua infraestrutura. Não há taxas por utilizador, nenhum dado a sair da sua rede e controlo total sobre políticas de acesso, estratégias de backup e escalabilidade à medida que o seu portefólio de ferramentas internas cresce.
Principais características de Appsmith
Criador Visual de arrastar e largar
Monte interfaces a partir de mais de 45 widgets pré-construídos, incluindo tabelas, gráficos, formulários e mapas, para que os programadores possam produzir ferramentas internas refinadas sem escrever código frontend.
25+ Conectores de Base de Dados
Ligue-se nativamente a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch, e muito mais, além de qualquer API REST ou GraphQL, dando-lhe acesso direto a toda a sua pilha de dados a partir de uma única plataforma.
Lógica de Negócio JavaScript
Escreva JavaScript personalizado juntamente com componentes visuais para lidar com transformações de dados complexas, lógica condicional e fluxos de trabalho multi-etapas que as ferramentas sem código não conseguem expressar.
Controlo de Versões Baseado em Git
Monitorize as alterações ao código da aplicação no Git, permitindo revisões de código, reversões e fluxos de trabalho de desenvolvimento colaborativo que trazem disciplina de engenharia de software às ferramentas internas.
Controlo de Acesso Baseado em Funções
Atribua permissões granulares ao nível da aplicação, página e widget para que as pessoas certas possam visualizar ou editar cada ferramenta sem expor operações sensíveis a toda a organização.
Por que executar Appsmith na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.