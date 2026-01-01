O Appsmith é uma plataforma low-code de código aberto líder que permite aos programadores criar ferramentas internas personalizadas, painéis de administração e painéis de controlo em horas, em vez de semanas. Uma biblioteca de widgets de arrastar e largar, conectores nativos para mais de 25 bases de dados e suporte total de JavaScript para lógica de negócio significam que pode implementar aplicações funcionais sem construir um frontend do zero ou esperar por ciclos de engenharia.

O autoalojamento do Appsmith no seu VPS mantém as credenciais da base de dados, chaves de API e dados de negócio sensíveis inteiramente dentro da sua infraestrutura. Não há taxas por utilizador, nenhum dado a sair da sua rede e controlo total sobre políticas de acesso, estratégias de backup e escalabilidade à medida que o seu portefólio de ferramentas internas cresce.