O Sonatype Nexus Repository Manager é o repositório de artefactos padrão da indústria para armazenar, organizar e distribuir artefactos de compilação em todos os principais formatos de pacote. Serve como uma cache proxy universal para Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub e dezenas de outros registos, reduzindo drasticamente as transferências externas e acelerando as compilações.

A auto-hospedagem do Nexus no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre o armazenamento de artefactos, políticas de acesso e análise de segurança. As equipas obtêm uma única fonte de verdade para todas as dependências — públicas e privadas — sem preços por utilizador ou limites de armazenamento na cloud.