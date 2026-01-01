Implemente o Nexus Repository Manager com instalação de um clique.
Gestor universal de repositório de artefactos com suporte para Maven, npm, Docker, PyPI e muito mais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Nexus Repository Manager
O Sonatype Nexus Repository Manager é o repositório de artefactos padrão da indústria para armazenar, organizar e distribuir artefactos de compilação em todos os principais formatos de pacote. Serve como uma cache proxy universal para Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub e dezenas de outros registos, reduzindo drasticamente as transferências externas e acelerando as compilações.
A auto-hospedagem do Nexus no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre o armazenamento de artefactos, políticas de acesso e análise de segurança. As equipas obtêm uma única fonte de verdade para todas as dependências — públicas e privadas — sem preços por utilizador ou limites de armazenamento na cloud.
Principais características de Nexus Repository Manager
Suporte a formato universal
Aloje e faça proxy Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, e muitos mais formatos a partir de uma única instância.
Proxy e cache
Armazene em cache artefactos remotos localmente para que as compilações nunca falhem porque um registo a montante está lento ou indisponível.
Repositórios privados
Publicar bibliotecas proprietárias e imagens Docker para repositórios privados alojados com controlo de acesso granular.
Pesquisa de componentes
A pesquisa de texto completo em todos os repositórios permite aos programadores encontrar rapidamente versões específicas de artefactos e os seus metadados.
Acesso baseado em função
Defina privilégios granulares por repositório para que as equipas apenas vejam e publiquem nos repositórios que lhes pertencem.
Por que executar Nexus Repository Manager na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.