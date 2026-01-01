Tinode é uma plataforma de mensagens instantâneas totalmente de código aberto que oferece uma stack completa — um backend de servidor Go, clientes oficiais para web, iOS, Android e desktop, e uma API gRPC para integrações personalizadas. Suporta mensagens individuais e em grupo, indicadores de digitação, confirmações de leitura, anexos de ficheiros e encriptação ponto a ponto opcional, trazendo o conjunto de funcionalidades das plataformas de mensagens comerciais para a infraestrutura que possui.

Alojar o Tinode num VPS significa que as suas conversas, dados de utilizador e transferências de ficheiros nunca contactam um serviço de mensagens de terceiros. Utilize o cliente web integrado logo após a implementação ou ligue as suas próprias aplicações móveis e web através da API gRPC ou REST.