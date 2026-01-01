Implemente Tinode com instalação de um clique.
Plataforma de mensagens instantâneas de código aberto com clientes móveis e web, chat em tempo real e suporte a encriptação ponto a ponto.
Escolha um plano VPS para Tinode
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tinode
Tinode é uma plataforma de mensagens instantâneas totalmente de código aberto que oferece uma stack completa — um backend de servidor Go, clientes oficiais para web, iOS, Android e desktop, e uma API gRPC para integrações personalizadas. Suporta mensagens individuais e em grupo, indicadores de digitação, confirmações de leitura, anexos de ficheiros e encriptação ponto a ponto opcional, trazendo o conjunto de funcionalidades das plataformas de mensagens comerciais para a infraestrutura que possui.
Alojar o Tinode num VPS significa que as suas conversas, dados de utilizador e transferências de ficheiros nunca contactam um serviço de mensagens de terceiros. Utilize o cliente web integrado logo após a implementação ou ligue as suas próprias aplicações móveis e web através da API gRPC ou REST.
Principais características de Tinode
Mensagens em tempo real
Entrega mensagens instantâneas com indicadores de digitação, confirmações de leitura e reações a mensagens em clientes web, iOS, Android e desktop simultaneamente.
Conversas de grupo e canais
Crie conversas de grupo com adesão, funções e permissões configuráveis para equipas e comunidades de qualquer dimensão.
Encriptação ponto a ponto
A encriptação E2E opcional mantém o conteúdo das mensagens privado – ilegível para o servidor e qualquer intermediário, mesmo o seu.
Partilha de ficheiros e multimédia
Partilhe imagens, ficheiros e anexos diretamente nas conversas, armazenados no seu próprio sistema de ficheiros ou num bucket compatível com S3.
Vídeo e chamadas de voz
O suporte WebRTC integrado permite chamadas de vídeo e voz diretamente na interface de chat sem mudar para uma aplicação separada.
gRPC e REST API
APIs gRPC e REST completas permitem incorporar mensagens Tinode em aplicações personalizadas ou integrá-las com fluxos de trabalho empresariais existentes.
Por que executar Tinode na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.