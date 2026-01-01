Implemente o Tracktor com um clique.
Plataforma de rastreamento de veículos e gestão de frotas de código aberto para monitorizar os veículos e ativos num só lugar.
Escolha um plano VPS para Tracktor
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tracktor
O Tracktor é uma aplicação web de código aberto para rastreamento de veículos e gestão de frotas, projetada para dar a indivíduos e pequenas empresas total visibilidade sobre os seus veículos e ativos. Fornece um painel de controlo limpo e autoalojado para registar viagens, gerir veículos e monitorizar a atividade da frota — sem taxas de subscrição ou partilha de dados com terceiros.
Construído numa pilha Node.js leve com armazenamento SQLite, o Tracktor é fácil de implementar e requer recursos mínimos. Os dados da sua frota permanecem no seu próprio servidor, dando-lhe controlo total sobre o acesso, privacidade e retenção. Os visitantes pela primeira vez são solicitados a registar uma conta de administrador, tornando a configuração inicial perfeita.
Principais características de Tracktor
Gestão de veículos
Adicione e organize toda a sua frota num só lugar, e rastreie cada veículo com o seu próprio perfil, detalhes e histórico de atividade.
Registo de viagem
Registe as viagens com pontos de partida e chegada, distâncias e registos de data e hora para construir um histórico preciso da utilização do veículo e das rotas.
Privacidade autoalojada
Todos os dados da frota são armazenados no seu próprio servidor – sem serviços de rastreamento de terceiros, sem taxas de subscrição e sem dependência de fornecedor.
Armazenamento SQLite leve
Utiliza SQLite para armazenamento persistente, mantendo a implementação simples e eficiente em termos de recursos, sem a necessidade de um servidor de base de dados separado.
Autenticação de utilizador
A autenticação integrada garante o acesso aos seus dados da frota, com o registo na primeira visita a facilitar a configuração inicial.
Por que executar Tracktor na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web
Blender
Conjunto de ferramentas de modelação, animação e renderização 3D acessível através do navegador