O Tracktor é uma aplicação web de código aberto para rastreamento de veículos e gestão de frotas, projetada para dar a indivíduos e pequenas empresas total visibilidade sobre os seus veículos e ativos. Fornece um painel de controlo limpo e autoalojado para registar viagens, gerir veículos e monitorizar a atividade da frota — sem taxas de subscrição ou partilha de dados com terceiros.

Construído numa pilha Node.js leve com armazenamento SQLite, o Tracktor é fácil de implementar e requer recursos mínimos. Os dados da sua frota permanecem no seu próprio servidor, dando-lhe controlo total sobre o acesso, privacidade e retenção. Os visitantes pela primeira vez são solicitados a registar uma conta de administrador, tornando a configuração inicial perfeita.