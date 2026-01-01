Implemente o Glances com um clique.
Ferramenta de monitorização de sistema multiplataforma que fornece métricas de CPU, memória, disco, rede e contentores em tempo real, através de uma interface web.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Glances
O Glances é uma ferramenta abrangente de monitorização de servidores que combina a visibilidade de top, htop, iotop e df numa interface web única e unificada. Fornece métricas em tempo real para CPU, memória, swap, E/S de disco, rede, processos e contentores Docker em execução — juntamente com alertas configuráveis quando os limiares são excedidos.
O autoalojamento do Glances no seu VPS dá-lhe visibilidade completa sobre a sua infraestrutura de servidor sem enviar dados de desempenho para serviços de monitorização externos. Este template implementa o Glances com acesso de socket Docker apenas de leitura e namespace PID do host para que as métricas de contentor e de nível de sistema sejam totalmente visíveis a partir da interface HTTPS segura.
Principais características de Glances
Métricas do sistema em tempo real
Monitorize a CPU, memória, swap, médias de carga, I/O de disco e largura de banda da rede, tudo a partir de um único painel de controlo web.
Monitorização de contentores Docker
A utilização de CPU, memória e rede por contentor é visível juntamente com as métricas de sistema ao nível do anfitrião numa única vista.
Alertas configuráveis
Defina limites para a utilização de CPU, memória e disco para acionar alertas automáticos antes que o esgotamento de recursos cause problemas.
Exportação de métricas
Exporte dados de desempenho para InfluxDB, Prometheus e outras bases de dados de séries temporais para análise de tendências a longo prazo.
API RESTful
Uma API REST incorporada permite integrações personalizadas, consultas programadas e a incorporação de métricas em outros painéis.
Por que executar Glances na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.