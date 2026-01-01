O Glances é uma ferramenta abrangente de monitorização de servidores que combina a visibilidade de top, htop, iotop e df numa interface web única e unificada. Fornece métricas em tempo real para CPU, memória, swap, E/S de disco, rede, processos e contentores Docker em execução — juntamente com alertas configuráveis quando os limiares são excedidos.

O autoalojamento do Glances no seu VPS dá-lhe visibilidade completa sobre a sua infraestrutura de servidor sem enviar dados de desempenho para serviços de monitorização externos. Este template implementa o Glances com acesso de socket Docker apenas de leitura e namespace PID do host para que as métricas de contentor e de nível de sistema sejam totalmente visíveis a partir da interface HTTPS segura.