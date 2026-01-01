Implemente LinkStack com instalação de um clique.
Plataforma de links na bio autoalojada para criar páginas de destino de marca com links ilimitados e controlo total do design.
Escolha um plano VPS para LinkStack
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LinkStack
LinkStack é uma plataforma de link-na-bio de código aberto que permite a criadores, empresas e organizações centralizar todos os seus links importantes numa única página de destino personalizável. Construído em PHP e Laravel, oferece links ilimitados, temas personalizados, ícones sociais, análises de cliques e suporte multiutilizador de imediato — funcionalidades que alternativas comerciais como o Linktree normalmente bloqueiam em níveis pagos.
O alojamento próprio do LinkStack no seu próprio VPS mantém as análises de visitantes, os dados de cliques e a configuração da página inteiramente sob o seu controlo, sem taxas de subscrição por página, sem publicidade injetada em níveis gratuitos e sem o risco de ter o seu link na bio suspenso por uma plataforma de terceiros. Ligue um domínio personalizado através do Traefik e a página torna-se uma parte totalmente personalizada da sua própria infraestrutura.
Principais características de LinkStack
Links ilimitados
Adicione quantos links, secções e páginas precisar, sem limites mensais, limites de itens ou taxas por link de um fornecedor SaaS.
Temas personalizados
Escolha entre temas incorporados ou personalize completamente as páginas com CSS personalizado, fundos, formas de botões e animações para corresponder à sua marca.
Analytics integradas
Monitorize as visualizações de página e as contagens de cliques por link dentro do painel de controlo sem injetar pixels de rastreamento de terceiros nos navegadores dos seus visitantes.
Suporte multiutilizador
Aloje páginas para equipas inteiras ou agências com contas de utilizador separadas, acesso baseado em funções e administração centralizada numa única instância.
Ícones sociais e personalizados
Adicione ícones para as principais redes sociais, além de ícones personalizados carregados, para que os links permaneçam visualmente consistentes e instantaneamente reconhecíveis.
Atualizador com um clique
Aplique novas versões diretamente a partir do painel de controlo com o atualizador integrado, mantendo a sua instância atualizada sem reconstruir o contentor.
Por que executar LinkStack na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion