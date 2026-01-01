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Sistema de carteira Lightning e de contas de código aberto com caixas de gorjetas, paywalls, botões de doação e subscrições para criadores.

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com LNbits

O LNbits é um sistema de carteira e contas da Rede Lightning de Bitcoin gratuito e de código aberto que transforma qualquer backend Lightning compatível numa plataforma multiutilizador. Em vez de operar uma carteira de nó único, o LNbits permite-lhe provisionar subcarteiras ilimitadas, cada uma com as suas próprias chaves API, saldo e controlos de acesso — ideal para criadores, comunidades, empresas e programadores que desejam emitir contas Lightning sem abdicar da custódia do nó subjacente.

Uma arquitetura de plugins extensível é fornecida com dezenas de extensões prontas a usar que abrangem caixas de gorjetas, paywalls, terminais de ponto de venda, subscrições, serviços LNURL, scrub links e muito mais. O autoalojamento do LNbits no seu próprio VPS mantém os canais Lightning, os dados de pagamento e as relações com os clientes inteiramente sob o seu controlo, sem custodiante de terceiros ou taxas por transação.

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O que pode criar com {name}

Principais características de LNbits

Contas multi-carteira

Disponibilize subcarteiras ilimitadas sobre um único backend Lightning, cada uma com o seu próprio saldo, chaves de API REST e histórico de transações isolado.

Caixas de gorjetas e paywalls

Extensões incorporadas permitem aos criadores adicionar caixas de gorjetas, botões de doação, links com acesso pago e níveis de subscrição sem escrever código de pagamento personalizado.

Fontes de financiamento plugáveis

Conecte-se a LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC, e muitos mais – alterne backends a partir da interface de administração sem reimplementar.

Mercado de extensões

Instale extensões da comunidade para terminais de ponto de venda, serviços LNURL, limpeza de links, jogos de lotaria, cartões-presente e dezenas de outros diretamente da UI.

API REST para Desenvolvedores

Cada carteira expõe uma API REST documentada e uma interface WebSocket para que as aplicações possam emitir faturas, verificar saldos e receber eventos de pagamento programaticamente.

Controlo de autocustódia

Execute a pilha completa no seu próprio VPS e nó Lightning — nenhum custodiante de terceiros detém fundos e não se aplicam taxas de plataforma por transação.

Por que executar LNbits na Hostinger

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Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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