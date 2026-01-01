Implemente LNbits com instalação de um clique.
Sistema de carteira Lightning e de contas de código aberto com caixas de gorjetas, paywalls, botões de doação e subscrições para criadores.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LNbits
O LNbits é um sistema de carteira e contas da Rede Lightning de Bitcoin gratuito e de código aberto que transforma qualquer backend Lightning compatível numa plataforma multiutilizador. Em vez de operar uma carteira de nó único, o LNbits permite-lhe provisionar subcarteiras ilimitadas, cada uma com as suas próprias chaves API, saldo e controlos de acesso — ideal para criadores, comunidades, empresas e programadores que desejam emitir contas Lightning sem abdicar da custódia do nó subjacente.
Uma arquitetura de plugins extensível é fornecida com dezenas de extensões prontas a usar que abrangem caixas de gorjetas, paywalls, terminais de ponto de venda, subscrições, serviços LNURL, scrub links e muito mais. O autoalojamento do LNbits no seu próprio VPS mantém os canais Lightning, os dados de pagamento e as relações com os clientes inteiramente sob o seu controlo, sem custodiante de terceiros ou taxas por transação.
Principais características de LNbits
Contas multi-carteira
Disponibilize subcarteiras ilimitadas sobre um único backend Lightning, cada uma com o seu próprio saldo, chaves de API REST e histórico de transações isolado.
Caixas de gorjetas e paywalls
Extensões incorporadas permitem aos criadores adicionar caixas de gorjetas, botões de doação, links com acesso pago e níveis de subscrição sem escrever código de pagamento personalizado.
Fontes de financiamento plugáveis
Conecte-se a LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC, e muitos mais – alterne backends a partir da interface de administração sem reimplementar.
Mercado de extensões
Instale extensões da comunidade para terminais de ponto de venda, serviços LNURL, limpeza de links, jogos de lotaria, cartões-presente e dezenas de outros diretamente da UI.
API REST para Desenvolvedores
Cada carteira expõe uma API REST documentada e uma interface WebSocket para que as aplicações possam emitir faturas, verificar saldos e receber eventos de pagamento programaticamente.
Controlo de autocustódia
Execute a pilha completa no seu próprio VPS e nó Lightning — nenhum custodiante de terceiros detém fundos e não se aplicam taxas de plataforma por transação.
Por que executar LNbits na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.