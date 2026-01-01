O LNbits é um sistema de carteira e contas da Rede Lightning de Bitcoin gratuito e de código aberto que transforma qualquer backend Lightning compatível numa plataforma multiutilizador. Em vez de operar uma carteira de nó único, o LNbits permite-lhe provisionar subcarteiras ilimitadas, cada uma com as suas próprias chaves API, saldo e controlos de acesso — ideal para criadores, comunidades, empresas e programadores que desejam emitir contas Lightning sem abdicar da custódia do nó subjacente.

Uma arquitetura de plugins extensível é fornecida com dezenas de extensões prontas a usar que abrangem caixas de gorjetas, paywalls, terminais de ponto de venda, subscrições, serviços LNURL, scrub links e muito mais. O autoalojamento do LNbits no seu próprio VPS mantém os canais Lightning, os dados de pagamento e as relações com os clientes inteiramente sob o seu controlo, sem custodiante de terceiros ou taxas por transação.