O Medusa é um servidor de automação de longa data, mantido pela comunidade, para bibliotecas de programas de TV. Monitoriza os programas que segue, acompanha os indexadores Usenet e os rastreadores de torrents para novos lançamentos de episódios, descarrega os ficheiros correspondentes através do seu programa de transferência existente, e depois renomeia, etiqueta e move-os para a sua biblioteca – tudo isto a partir de uma interface web polida inspirada no SickBeard e no SickChill.

O autoalojamento do Medusa num VPS mantém a sua automação de TV a funcionar 24/7 para que os episódios apareçam na sua biblioteca minutos após o lançamento. Combina naturalmente com o Plex, Jellyfin, Emby e o ecossistema Servarr mais amplo, e funciona com praticamente todos os indexadores Newznab e Torznab através de plugins nativos.