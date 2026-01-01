Implemente Medusa com instalação de um clique.
Gestor Automático de Videoteca para séries de TV – obtém novos episódios no momento em que aparecem nos indexadores.
Escolha um plano VPS para Medusa
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Medusa
O Medusa é um servidor de automação de longa data, mantido pela comunidade, para bibliotecas de programas de TV. Monitoriza os programas que segue, acompanha os indexadores Usenet e os rastreadores de torrents para novos lançamentos de episódios, descarrega os ficheiros correspondentes através do seu programa de transferência existente, e depois renomeia, etiqueta e move-os para a sua biblioteca – tudo isto a partir de uma interface web polida inspirada no SickBeard e no SickChill.
O autoalojamento do Medusa num VPS mantém a sua automação de TV a funcionar 24/7 para que os episódios apareçam na sua biblioteca minutos após o lançamento. Combina naturalmente com o Plex, Jellyfin, Emby e o ecossistema Servarr mais amplo, e funciona com praticamente todos os indexadores Newznab e Torznab através de plugins nativos.
Principais características de Medusa
Acompanhamento de programas e episódios
Adicione programas do TVDB, TVMaze ou IMDb e o Medusa monitoriza cada temporada para novos episódios à medida que aparecem nos indexadores.
Perfis de preferência de qualidade
Defina a qualidade, resolução, codec e preferências de idioma por programa para que o lançamento certo prevaleça quando vários candidatos aparecerem.
Suporte nativo a indexador
Plugins incorporados para indexadores Newznab e Torznab, além de suporte direto para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge e rTorrent.
Pesquisa de subtítulos
Procura OpenSubtitles, Addic7ed e Podnapisi por legendas correspondentes nos seus idiomas preferidos após cada download.
Automação de pós-processamento
Muda o nome, etiqueta e move ficheiros descarregados para estruturas de pastas compatíveis com Plex/Jellyfin/Emby, sem ordenação manual.
Por que executar Medusa na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.