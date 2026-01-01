O Meteroid é uma plataforma de faturação de código aberto construída para empresas SaaS modernas que precisam de controlo total sobre como definem preços, medem e faturam os seus clientes. Lida com subscrições, preços baseados no uso, planos híbridos, testes gratuitos, cupões e cláusulas de proteção de direitos adquiridos através de uma única API e interface de administração, eliminando a necessidade de integrar o Stripe Billing, um serviço de medição e uma camada de faturação desenvolvida internamente.

O autoalojamento do Meteroid mantém os dados dos clientes, a lógica de preços e os registos de receitas dentro do seu próprio VPS, sem taxas por evento de fornecedores de faturação de terceiros. A implementação inclui PostgreSQL, ClickHouse para análise de medição de alto volume e Redpanda para streaming de eventos.