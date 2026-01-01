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Infraestrutura de preços e faturação de código aberto para SaaS – subscrições, medição por utilização, faturação e análise de receita.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Meteroid

O Meteroid é uma plataforma de faturação de código aberto construída para empresas SaaS modernas que precisam de controlo total sobre como definem preços, medem e faturam os seus clientes. Lida com subscrições, preços baseados no uso, planos híbridos, testes gratuitos, cupões e cláusulas de proteção de direitos adquiridos através de uma única API e interface de administração, eliminando a necessidade de integrar o Stripe Billing, um serviço de medição e uma camada de faturação desenvolvida internamente.

O autoalojamento do Meteroid mantém os dados dos clientes, a lógica de preços e os registos de receitas dentro do seu próprio VPS, sem taxas por evento de fornecedores de faturação de terceiros. A implementação inclui PostgreSQL, ClickHouse para análise de medição de alto volume e Redpanda para streaming de eventos.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Meteroid

Gestão de subscrições

Gerir planos recorrentes, períodos de teste gratuitos, atualizações, reduções de plano e preços de clientes antigos através de uma única interface de administração e API REST.

Medição baseada na utilização

Transmita eventos de produto para o ClickHouse e fature com base em dimensões mensuradas como chamadas de API, lugares ou armazenamento com ingestão em menos de um segundo.

Faturação automatizada

Gerar faturas com cálculo proporcional preciso em cada ciclo de faturação e entregá-las através de webhooks ou processadores de pagamento a jusante.

Modelos de preços híbridos

Combine taxas fixas, encargos por lugar, utilização escalonada e itens avulsos no mesmo plano sem código de faturação personalizado.

Receita Analytics

Acompanhe MRR, abandono, expansão e retenção de coortes com dashboards incorporados, alimentados pelos seus dados de faturação em tempo real.

APIs REST e gRPC Abertas

Integre o Meteroid no seu produto com APIs REST e gRPC de primeira classe e evite a dependência de um fornecedor de faturação fechado.

Por que executar Meteroid na Hostinger

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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