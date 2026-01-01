Quasarr é um serviço Python leve que simula ser um indexador Newznab e um cliente de download SABnzbd, e depois envia cada captura para o JDownloader 2 através da sua API cloud My JDownloader. O resultado é uma ponte contínua que permite que o Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr e Magazarr pesquisem e descarreguem de serviços de alojamento de um clique sem nunca tocar em Usenet ou BitTorrent reais.

Alojar o Quasarr num VPS mantém a ponte online 24 horas por dia, juntamente com o JDownloader, e inclui um fluxo de desencriptação de CAPTCHA integrado para links protegidos. Patrocinadores ativos do GitHub podem ligar o SponsorsHelper para resolver CAPTCHAs automaticamente.