Até 69% de desconto para Quasarr

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Ponte JDownloader que expõe um indexador Newznab e um cliente de download SABnzbd para toda a stack de multimédia Arr.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Quasarr

Quasarr é um serviço Python leve que simula ser um indexador Newznab e um cliente de download SABnzbd, e depois envia cada captura para o JDownloader 2 através da sua API cloud My JDownloader. O resultado é uma ponte contínua que permite que o Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr e Magazarr pesquisem e descarreguem de serviços de alojamento de um clique sem nunca tocar em Usenet ou BitTorrent reais.

Alojar o Quasarr num VPS mantém a ponte online 24 horas por dia, juntamente com o JDownloader, e inclui um fluxo de desencriptação de CAPTCHA integrado para links protegidos. Patrocinadores ativos do GitHub podem ligar o SponsorsHelper para resolver CAPTCHAs automaticamente.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Quasarr

Ponte JDownloader

Encaminha cada captura do Radarr, Sonarr, Lidarr e Magazarr diretamente para o JDownloader 2 através da API da nuvem My JDownloader.

Indexador Newznab

O Quasarr expõe um ponto de extremidade de pesquisa compatível com Newznab para que a stack Arr possa encontrar lançamentos em alojadores de um clique suportados utilizando IDs IMDb ou consultas de texto.

Emulação de cliente SABnzbd

Atua como um cliente de download SABnzbd para que o Radarr, Sonarr e Lidarr possam enfileirar, monitorizar e importar downloads concluídos sem quaisquer alterações no seu fluxo de trabalho.

Desencriptação de CAPTCHA

A desencriptação de links integrada gere lançamentos protegidos por CAPTCHA, com scripts opcionais do Tampermonkey e integração do SponsorsHelper para resolução automática.

Controlo de Categoria e Espelhamento

Listas de permissões por categoria para nomes de anfitrião e espelhos de download mantêm a sua biblioteca nas fontes em que confia sem alterar a configuração do Arr.

Notificações e autenticação

Notificações opcionais do Discord e Telegram, e autenticação baseada em formulário ou HTTP Básica, protegem a interface de utilizador web e mantêm-no a par.

Por que executar Quasarr na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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