O Spacedrive é um sistema de ficheiros distribuído virtual (VDFS) que cria um catálogo único e inteligente de todos os seus ficheiros – independentemente de onde residam. Unidades locais, armazenamento externo e serviços na nuvem são unificados numa única base de dados pesquisável com etiquetagem, filtros de metadados, deteção de duplicados e geração de miniaturas. Ao contrário dos exploradores de ficheiros tradicionais, o Spacedrive trata toda a sua biblioteca digital como dados estruturados que pode consultar e organizar em escala.

Alojar o servidor Spacedrive no seu próprio VPS oferece-lhe um hub permanente e sempre ativo para o seu sistema de organização de ficheiros com autenticação de administrador integrada – sem carregar os seus dados para qualquer nuvem de terceiros.