Implemente o Spacedrive com instalação de um clique.
Gestor de ficheiros de código aberto que unifica os seus ficheiros em unidades locais, armazenamento externo e na nuvem numa única biblioteca pesquisável.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Spacedrive
O Spacedrive é um sistema de ficheiros distribuído virtual (VDFS) que cria um catálogo único e inteligente de todos os seus ficheiros – independentemente de onde residam. Unidades locais, armazenamento externo e serviços na nuvem são unificados numa única base de dados pesquisável com etiquetagem, filtros de metadados, deteção de duplicados e geração de miniaturas. Ao contrário dos exploradores de ficheiros tradicionais, o Spacedrive trata toda a sua biblioteca digital como dados estruturados que pode consultar e organizar em escala.
Alojar o servidor Spacedrive no seu próprio VPS oferece-lhe um hub permanente e sempre ativo para o seu sistema de organização de ficheiros com autenticação de administrador integrada – sem carregar os seus dados para qualquer nuvem de terceiros.
Principais características de Spacedrive
Biblioteca de ficheiros unificada
Indexa ficheiros em unidades locais, armazenamento externo e localizações na nuvem numa única base de dados pesquisável – acabaram-se as buscas em vários locais.
Etiquetagem inteligente
Organize ficheiros com etiquetas personalizadas e filtros de metadados para que possa encontrar exatamente o que precisa, independentemente de onde esteja armazenado.
Deteção de duplicados
Identifica automaticamente ficheiros duplicados na sua biblioteca, ajudando-o a recuperar armazenamento e a manter a sua coleção organizada.
Pré-visualizações de multimédia
Gera miniaturas e pré-visualizações para fotos e vídeos para que possa navegar na sua biblioteca visualmente sem abrir ficheiros individuais.
Sincronização ponto a ponto
Sincroniza a sua biblioteca organizada em vários dispositivos para que as suas etiquetas, coleções e metadados estejam sempre atualizados em todo o lado.
Por que executar Spacedrive na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.