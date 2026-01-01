Implemente o LMS com um clique.
Servidor de streaming de música autoalojado leve com uma API compatível com Subsonic para qualquer cliente de música.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LMS
LMS (Servidor de Música Leve) é um servidor de streaming de música autoalojado de código aberto, escrito em C++, que expõe a sua biblioteca de música pessoal através de uma interface web rápida e de uma API compatível com Subsonic. Ele indexa uma pasta de ficheiros de áudio, extrai metadados e arte da capa, e permite-lhe fazer streaming a partir de qualquer navegador ou de qualquer uma das dezenas de aplicações móveis e de desktop que já comunicam com o protocolo Subsonic.
Autoalojar o LMS no seu próprio VPS mantém a sua coleção de música e histórico de audição dentro da sua própria infraestrutura, em vez de um SaaS de streaming que extrai dados de audição. O runtime C++ é pequeno o suficiente para caber em planos VPS modestos, e a API Subsonic significa que clientes favoritos existentes como substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music e play:Sub funcionam de imediato sem a necessidade de escrever integrações personalizadas.
Principais características de LMS
API compatível com Subsonic
Funciona com o vasto ecossistema de clientes Subsonic em iOS, Android, macOS, Windows e Linux sem qualquer adaptador personalizado.
Recomendações inteligentes
Constrói agrupamentos de artistas e faixas semelhantes a partir de tags e histórico de audição para alimentar a reprodução automática, o modo rádio e a descoberta.
Registo de reprodução do Last.fm
Registra as reproduções para o Last.fm ou alternativas autoalojadas como o Maloja, mantendo um histórico de audição unificado em todos os dispositivos.
Contas multi-utilizador
Cada utilizador tem as suas próprias listas de reprodução, avaliações, histórico de audição e faixas favoritas, enquanto partilha a mesma biblioteca subjacente.
Montagem de biblioteca só de leitura
O diretório de música está montado apenas para leitura para que o servidor não possa modificar acidentalmente os ficheiros de áudio durante as análises ou a transcodificação.
Núcleo C++ leve
Daemon C++ compilado mais SQLite permanece pequeno em disco e memória, deixando espaço para o resto dos seus serviços autoalojados.
Por que executar LMS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.