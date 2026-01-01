LMS (Servidor de Música Leve) é um servidor de streaming de música autoalojado de código aberto, escrito em C++, que expõe a sua biblioteca de música pessoal através de uma interface web rápida e de uma API compatível com Subsonic. Ele indexa uma pasta de ficheiros de áudio, extrai metadados e arte da capa, e permite-lhe fazer streaming a partir de qualquer navegador ou de qualquer uma das dezenas de aplicações móveis e de desktop que já comunicam com o protocolo Subsonic.

Autoalojar o LMS no seu próprio VPS mantém a sua coleção de música e histórico de audição dentro da sua própria infraestrutura, em vez de um SaaS de streaming que extrai dados de audição. O runtime C++ é pequeno o suficiente para caber em planos VPS modestos, e a API Subsonic significa que clientes favoritos existentes como substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music e play:Sub funcionam de imediato sem a necessidade de escrever integrações personalizadas.