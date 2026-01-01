Implemente o OpnForm com instalação de um clique.
Construtor de formulários de código aberto para criar formulários bonitos e incorporáveis com lógica, notificações e análises.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpnForm
OpnForm é uma alternativa de código aberto ao Typeform e Google Forms, construído para equipas que querem controlo total sobre os seus dados de formulário e fluxo de submissão. Oferece um editor de formulários de arrastar e largar com lógica condicional, formulários de várias páginas, carregamento de ficheiros e uma vasta gama de tipos de campo – tudo sem taxas por resposta ou dados a sair da sua infraestrutura.
O autoalojamento do OpnForm oferece-lhe respostas ilimitadas, marca personalizada e a capacidade de ligar as submissões de formulários diretamente às suas próprias bases de dados, webhooks e canais de notificação. Define as políticas de retenção de dados e controla quem tem acesso aos dados de submissão, tornando-o adequado para indústrias regulamentadas e equipas preocupadas com a privacidade.
Principais características de OpnForm
Criador de arrastar e largar
Crie formulários visualmente com mais de 20 tipos de campo, incluindo carregamento de ficheiros, assinaturas, escalas de avaliação e grelhas de matriz.
Lógica condicional
Mostrar ou ocultar campos com base em respostas anteriores para guiar os inquiridos apenas através de perguntas relevantes.
Webhook e notificações
Acione webhooks e notificações por email a cada envio para que a sua equipa seja alertada e os seus sistemas permaneçam sincronizados.
Incorporável em qualquer lugar
Incorpore formulários como um popup, um slider ou um widget inline em qualquer site, sem redirecionar os visitantes para fora da sua página.
Gestão de respostas
Visualize, filtre e exporte todas as submissões de formulários a partir de um painel de controlo integrado com pesquisa ao nível da coluna e exportação CSV.
Por que executar OpnForm na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web