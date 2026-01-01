OpnForm é uma alternativa de código aberto ao Typeform e Google Forms, construído para equipas que querem controlo total sobre os seus dados de formulário e fluxo de submissão. Oferece um editor de formulários de arrastar e largar com lógica condicional, formulários de várias páginas, carregamento de ficheiros e uma vasta gama de tipos de campo – tudo sem taxas por resposta ou dados a sair da sua infraestrutura.

O autoalojamento do OpnForm oferece-lhe respostas ilimitadas, marca personalizada e a capacidade de ligar as submissões de formulários diretamente às suas próprias bases de dados, webhooks e canais de notificação. Define as políticas de retenção de dados e controla quem tem acesso aos dados de submissão, tornando-o adequado para indústrias regulamentadas e equipas preocupadas com a privacidade.