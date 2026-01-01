Sharkey é um fork do Misskey que segue o upstream e oferece uma experiência social aprimorada para o fediverso. Suporta ActivityPub nativamente, para que a sua comunidade possa seguir e interagir com contas no Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed e o resto da rede federada sem quaisquer pontes.

Em comparação com o Misskey upstream, o Sharkey adiciona edição de publicações federada, fundos de perfil federados, compatibilidade com a API de cliente do Mastodon e dezenas de melhorias de UX impulsionadas pelo feedback da comunidade. Alojar o Sharkey no seu próprio VPS mantém a sua linha do tempo, multimédia e gráfico de seguidores totalmente sob o seu controlo, sem que nenhum proprietário de plataforma decida quem pode alcançar.