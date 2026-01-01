Implemente o Sharkey com instalação de um clique.
Servidor de microblogging federado baseado em Misskey com desempenho melhorado, suporte à API do Mastodon e UX moderna.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Sharkey
Sharkey é um fork do Misskey que segue o upstream e oferece uma experiência social aprimorada para o fediverso. Suporta ActivityPub nativamente, para que a sua comunidade possa seguir e interagir com contas no Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed e o resto da rede federada sem quaisquer pontes.
Em comparação com o Misskey upstream, o Sharkey adiciona edição de publicações federada, fundos de perfil federados, compatibilidade com a API de cliente do Mastodon e dezenas de melhorias de UX impulsionadas pelo feedback da comunidade. Alojar o Sharkey no seu próprio VPS mantém a sua linha do tempo, multimédia e gráfico de seguidores totalmente sob o seu controlo, sem que nenhum proprietário de plataforma decida quem pode alcançar.
Principais características de Sharkey
Federação ActivityPub
Ligue-se a Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed e a todos os outros servidores ActivityPub para alcançar todo o fediverso a partir da sua própria instância.
Compatível com a API do Mastodon
Utilize qualquer cliente Mastodon de terceiros para publicar e navegar, beneficiando ainda de funcionalidades ao estilo Misskey internamente.
Emoji e reações personalizados
Carregue emojis personalizados a nível de servidor e reaja a qualquer publicação com eles, transformando as cronologias em conversas expressivas para além do texto simples.
Pós-edição federada
Edite as suas publicações após a publicação e a alteração será propagada de forma transparente para instâncias remotas, com o histórico de edições completo preservado.
Antenas e listas
Crie antenas baseadas em palavras-chave e listas de utilizadores selecionadas para filtrar cronologias, seguir tópicos e nunca perder publicações que lhe importam.
Impulsionar a gestão de media
Organize imagens, vídeos e ficheiros carregados num Drive integrado com pastas, pesquisa e reutilização em publicações e recursos de perfil.
Por que executar Sharkey na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.