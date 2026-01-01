O Zabbix é uma solução de monitorização de código aberto de classe empresarial, confiada pela NASA, Salesforce e dezenas de milhares de organizações para monitorizar a saúde de redes, servidores, máquinas virtuais, contentores e serviços na cloud. Uma única instância do Zabbix pode recolher dezenas de milhares de métricas por segundo através de agentes, SNMP, IPMI, JMX, verificações HTTP e scripts personalizados, e depois detetar anomalias através de triggers baseados em modelos, regras de escalonamento e dashboards ricos.

Alojar o Zabbix no seu próprio VPS mantém cada métrica, evento e credencial dentro da infraestrutura que controla, sem taxas de licenciamento por host ou encargos de saída de dados. A base de dados PostgreSQL incluída e o agente Zabbix oferecem-lhe uma stack de monitorização completa, pronta para integrar hosts assim que a implementação terminar.