Implemente Zabbix em instalação de um clique.
Monitorização de código aberto de nível empresarial para redes, servidores, aplicações e serviços na cloud numa única plataforma unificada.
Escolha um plano VPS para Zabbix
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Zabbix
O Zabbix é uma solução de monitorização de código aberto de classe empresarial, confiada pela NASA, Salesforce e dezenas de milhares de organizações para monitorizar a saúde de redes, servidores, máquinas virtuais, contentores e serviços na cloud. Uma única instância do Zabbix pode recolher dezenas de milhares de métricas por segundo através de agentes, SNMP, IPMI, JMX, verificações HTTP e scripts personalizados, e depois detetar anomalias através de triggers baseados em modelos, regras de escalonamento e dashboards ricos.
Alojar o Zabbix no seu próprio VPS mantém cada métrica, evento e credencial dentro da infraestrutura que controla, sem taxas de licenciamento por host ou encargos de saída de dados. A base de dados PostgreSQL incluída e o agente Zabbix oferecem-lhe uma stack de monitorização completa, pronta para integrar hosts assim que a implementação terminar.
Principais características de Zabbix
Com agente e sem agente
Recolha métricas através de agentes nativos Zabbix, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet e verificações HTTP sem instalar software em cada dispositivo monitorizado.
Autodescoberta
Descubra anfitriões, interfaces de rede, serviços e máquinas virtuais automaticamente e aplique modelos de monitorização sem configuração manual.
Alertas flexíveis
Defina regras de escalonamento e envie notificações para Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, e-mail, SMS e webhooks com base na gravidade e no destinatário.
Monitorização modelada
Centenas de modelos prontos a usar abrangem bases de dados, servidores web, Kubernetes, AWS, VMware e equipamento de rede, para que a integração de novos anfitriões seja feita em minutos, não em horas.
Painéis personalizáveis
Crie dashboards com gráficos, mapas, widgets dos anfitriões de topo e relatórios de SLA adaptados a operadores de NOC, programadores ou partes interessadas executivas.
Métricas de longo prazo
Armazene dados históricos e tendências agregadas no PostgreSQL para anos de planeamento de capacidade, revisão pós-incidente e relatórios de conformidade.
Por que executar Zabbix na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.