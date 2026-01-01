QloApps é uma plataforma de comércio hoteleiro gratuita e de código aberto que combina um Sistema de Gestão de Propriedades, um motor de reservas diretas e um site de hotel voltado para o cliente numa única instalação. Os hoteleiros podem gerir o inventário de quartos, tarifas, impostos e reservas a partir de um único painel de controlo, enquanto aceitam reservas diretamente no seu próprio site sem pagar comissão a portais de terceiros.

Autoalojar o QloApps no seu próprio VPS mantém os dados dos hóspedes, registos de pagamento e histórico de reservas sob o seu controlo total, elimina as taxas por reserva comuns em serviços de reserva alojados e permite-lhe personalizar o fluxo de reservas, o tema e o back-office para corresponder à forma como a sua propriedade realmente opera.