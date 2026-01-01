Implemente o QloApps com instalação de um clique.
Sistema de gestão hoteleira e de reservas de código aberto com um sistema de gestão de propriedades, motor de reservas e website do hotel.
Escolha um plano VPS para QloApps
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com QloApps
QloApps é uma plataforma de comércio hoteleiro gratuita e de código aberto que combina um Sistema de Gestão de Propriedades, um motor de reservas diretas e um site de hotel voltado para o cliente numa única instalação. Os hoteleiros podem gerir o inventário de quartos, tarifas, impostos e reservas a partir de um único painel de controlo, enquanto aceitam reservas diretamente no seu próprio site sem pagar comissão a portais de terceiros.
Autoalojar o QloApps no seu próprio VPS mantém os dados dos hóspedes, registos de pagamento e histórico de reservas sob o seu controlo total, elimina as taxas por reserva comuns em serviços de reserva alojados e permite-lhe personalizar o fluxo de reservas, o tema e o back-office para corresponder à forma como a sua propriedade realmente opera.
Principais características de QloApps
Motor de reservas direto
Aceite reservas diretamente no website do seu hotel com disponibilidade em tempo real, planos de tarifas e confirmações instantâneas – sem comissão para portais de terceiros.
Gestão de imóveis
Gerir quartos, tipos de quarto, planos de tarifas, preços sazonais, impostos e inventário a partir de um único back office construído em torno de fluxos de trabalho reais de hotéis.
Suporte multi-hotel
Gerir várias propriedades a partir de uma única instalação com quartos, tarifas e permissões de pessoal por hotel, e relatórios consolidados em todo o grupo.
Website de hotel integrado
Disponibilize um website de hotel para os seus clientes com listagens de quartos, galeria, avaliações e páginas de contacto, pronto a usar – sem um SGC separado para gerir.
Módulos e complementos
Estenda os fluxos de reserva com gateways de pagamento, gestores de canais e módulos de marketing do marketplace QloApps sem modificar o código principal.
Multilínguas e moeda
Atenda convidados internacionais com suporte nativo multi-idioma e multi-moeda, configurável por mercado a partir do painel de controlo de administração.
Por que executar QloApps na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.