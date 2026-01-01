O Checkcle é uma plataforma de monitorização full-stack que oferece às equipas de DevOps e aos administradores de sistema visibilidade unificada sobre websites, APIs, servidores e certificados SSL a partir de um único painel de controlo autoalojado. Monitoriza endpoints HTTP, TCP, DNS e ping juntamente com métricas de servidores Linux e Windows — CPU, RAM, disco e rede — tudo em tempo real.

Ao contrário das ferramentas de monitorização SaaS que cobram por monitor ou por utilizador, o autoalojamento do Checkcle no seu próprio VPS significa monitores ilimitados, total propriedade dos dados e sem taxas recorrentes. Páginas de estado públicas e alertas multicanal via Telegram, Slack, Discord, Email e Matrix mantêm a sua equipa e utilizadores informados quando ocorrem incidentes.