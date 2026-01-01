WireMock é um simulador de API HTTP de código aberto que permite às equipas de engenharia substituir serviços reais por mocks programáveis. Defina stubs através de uma API REST ou ficheiros JSON, corresponda a pedidos recebidos por URL, cabeçalhos, parâmetros de consulta, cookies ou conteúdo do corpo, e devolva respostas dinâmicas geradas com a templating Handlebars. Grave tráfego real e reproduza-o mais tarde para reproduzir cenários de produção offline.

O autoalojamento do WireMock no seu próprio VPS oferece a cada equipa um ambiente de mock partilhado para testes de contrato, dados de demonstração, substitutos de API de terceiros e cenários de caos, como injeção de latência ou payloads malformados. Volumes persistentes mantêm as suas definições de mapeamento, ficheiros de resposta e extensões personalizadas intactos em todas as reimplementações para que os seus test fixtures viajem com o servidor.