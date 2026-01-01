Implemente o WireMock com uma instalação de um clique.
Servidor mock de API HTTP padrão da indústria para simular serviços REST, testar casos extremos e desenvolver em paralelo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WireMock
WireMock é um simulador de API HTTP de código aberto que permite às equipas de engenharia substituir serviços reais por mocks programáveis. Defina stubs através de uma API REST ou ficheiros JSON, corresponda a pedidos recebidos por URL, cabeçalhos, parâmetros de consulta, cookies ou conteúdo do corpo, e devolva respostas dinâmicas geradas com a templating Handlebars. Grave tráfego real e reproduza-o mais tarde para reproduzir cenários de produção offline.
O autoalojamento do WireMock no seu próprio VPS oferece a cada equipa um ambiente de mock partilhado para testes de contrato, dados de demonstração, substitutos de API de terceiros e cenários de caos, como injeção de latência ou payloads malformados. Volumes persistentes mantêm as suas definições de mapeamento, ficheiros de resposta e extensões personalizadas intactos em todas as reimplementações para que os seus test fixtures viajem com o servidor.
Principais características de WireMock
Correspondência flexível de pedidos
Corresponda os pedidos HTTP recebidos a padrões de URL, cabeçalhos, parâmetros de consulta, cookies e conteúdo do corpo JSON ou XML para uma seleção precisa de stubs.
Modelagem de resposta dinâmica
Gere respostas em tempo real utilizando modelos Handlebars com acesso a dados de pedido, valores aleatórios, datas e ajudantes personalizados.
Gravação e reprodução
Capture o tráfego em tempo real contra um upstream real e reproduza as interações gravadas mais tarde para reproduzir cenários sem dependências de rede.
Simulação de falhas e latência
Injete atrasos configuráveis, ligações perdidas e cargas úteis malformadas para testar como a sua aplicação lida com serviços a jusante não fiáveis.
Cenários com estado
Modelar fluxos de trabalho multi-etapas com máquinas de estado para que o mesmo endpoint possa devolver respostas diferentes consoante as interações anteriores.
API REST de Administração
Gerir stubs, registos de pedidos, cenários e gravações programaticamente através da API de administração para automação de CI/CD e integrações de ferramentas.
Por que executar WireMock na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.