Implemente o Tolgee com instalação de um clique.
Plataforma de localização de código aberto com edição em contexto e integrações de SDK para traduzir aplicações para vários idiomas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tolgee
O Tolgee é uma plataforma de gestão de localização e tradução de código aberto que permite às equipas de desenvolvimento gerir todas as suas chaves de tradução de aplicações num só lugar. A sua característica distintiva é a edição em contexto — os tradutores podem modificar strings diretamente dentro da aplicação em execução sem tocar nos ficheiros de código.
O autoalojamento do Tolgee num VPS mantém todos os dados de tradução sob o seu controlo e elimina as taxas por string ou por utilizador comuns em alternativas SaaS. Os SDKs para React, Angular, Vue e outras frameworks integram-se diretamente com a plataforma, e uma API REST suporta a automação de pipelines CI/CD.
Principais características de Tolgee
Edição em contexto
Tradutores podem editar cadeias de caracteres diretamente na interface da aplicação ativa, eliminando a necessidade de procurar em ficheiros chave.
Gestão multilínguas
Gerir todas as chaves de tradução e os seus valores em todas as línguas de destino a partir de um único painel de controlo organizado.
Framework SDKs
SDKs oficiais para React, Angular, Vue e Svelte integram o Tolgee diretamente no processo de compilação da sua aplicação.
Tradução automática
Preencher automaticamente as traduções utilizando o Google Translate, DeepL ou AWS Translate para acelerar os fluxos de trabalho de localização.
REST API & CLI
Automatize a importação e exportação de traduções em pipelines de CI/CD utilizando a API REST ou a ferramenta de linha de comandos.
Por que executar Tolgee na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.