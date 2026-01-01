O Tolgee é uma plataforma de gestão de localização e tradução de código aberto que permite às equipas de desenvolvimento gerir todas as suas chaves de tradução de aplicações num só lugar. A sua característica distintiva é a edição em contexto — os tradutores podem modificar strings diretamente dentro da aplicação em execução sem tocar nos ficheiros de código.

O autoalojamento do Tolgee num VPS mantém todos os dados de tradução sob o seu controlo e elimina as taxas por string ou por utilizador comuns em alternativas SaaS. Os SDKs para React, Angular, Vue e outras frameworks integram-se diretamente com a plataforma, e uma API REST suporta a automação de pipelines CI/CD.