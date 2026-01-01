O Halo é um sistema de gestão de conteúdos moderno e totalmente de código aberto, construído em Spring Boot e PostgreSQL reativo. Oferece um rico marketplace de plugins e temas, um editor baseado em blocos, publicação de múltiplos tipos de conteúdo e uma consola de administração limpa — tornando-o adequado para tudo, desde blogues pessoais a sites de empresas.

Com mais de 39 000 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo, o Halo é uma das plataformas SGC autoalojadas mais amplamente adotadas. O autoalojamento no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre o seu conteúdo, sem taxas por publicação, e a flexibilidade de estender a plataforma com plugins sem estar limitado por um nível de subscrição.