O HeyForm é um construtor de formulários moderno de código aberto que cria interfaces conversacionais envolventes onde as perguntas aparecem uma de cada vez. Esta abordagem proporciona taxas de conclusão significativamente mais elevadas em comparação com os construtores de formulários tradicionais, tornando-o ideal para inquéritos, questionários, testes e formulários de captura de leads.

Com mais de 40 tipos de entrada, lógica condicional, temas personalizados e análises integradas, o HeyForm oferece uma poderosa plataforma no-code para a recolha de dados, mantendo todos os envios sob o seu controlo. Este modelo inclui MongoDB para armazenamento de formulários, KeyDB para cache e encaminhamento HTTPS Traefik para acesso seguro a formulários.