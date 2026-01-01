Deploy HeyForm in one click installation.
Construtor de formulários conversacionais de código aberto para inquéritos, questionários e sondagens.
Escolha um plano VPS para HeyForm
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com HeyForm
O HeyForm é um construtor de formulários moderno de código aberto que cria interfaces conversacionais envolventes onde as perguntas aparecem uma de cada vez. Esta abordagem proporciona taxas de conclusão significativamente mais elevadas em comparação com os construtores de formulários tradicionais, tornando-o ideal para inquéritos, questionários, testes e formulários de captura de leads.
Com mais de 40 tipos de entrada, lógica condicional, temas personalizados e análises integradas, o HeyForm oferece uma poderosa plataforma no-code para a recolha de dados, mantendo todos os envios sob o seu controlo. Este modelo inclui MongoDB para armazenamento de formulários, KeyDB para cache e encaminhamento HTTPS Traefik para acesso seguro a formulários.
Principais características de HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Construa caminhos de perguntas dinâmicos que se adaptam com base nas respostas anteriores para uma recolha de dados personalizada e relevante.
Criador de arrastar e largar
Crie formulários visualmente com mais de 40 tipos de campos de entrada, incluindo avaliações, carregamento de ficheiros, assinaturas e seletores de data.
Analytics integradas
Monitorize padrões de resposta e métricas de conclusão com um painel de controlo de análises integrado para otimização de formulários baseada em dados.
Branding Personalizado
Aplique temas, cores e branding personalizados para corresponder à identidade da sua organização em todos os formulários e inquéritos.
Por que executar HeyForm na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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