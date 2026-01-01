Implemente Ferramentas de TI com um clique.
Coleção autoalojada de utilitários para programadores – codificadores, formatadores, geradores de hash e ferramentas de rede numa única interface.
Escolha um plano VPS para IT Tools
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com IT Tools
O IT Tools reúne dezenas de utilitários essenciais para programadores, administradores de sistema e profissionais de TI numa única e limpa interface web. Desde formatadores JSON e descodificadores JWT a calculadoras de sub-redes e geradores de palavras-passe, cada ferramenta é executada inteiramente no navegador para que os dados sensíveis nunca saiam do seu dispositivo.
Alojar o IT Tools num VPS dá à sua equipa uma caixa de ferramentas privada e sempre disponível, sem depender de serviços online públicos. É particularmente valioso em organizações com políticas de segurança contra a utilização de ferramentas web de terceiros ou em ambientes com acesso restrito à internet de saída.
Principais características de IT Tools
Processamento do Lado do Cliente
Todas as operações são executadas diretamente no navegador – dados sensíveis como tokens, hashes e certificados nunca chegam ao servidor.
Ferramentas de Criptografia e Hash
Gere hashes MD5, SHA e bcrypt, crie UUIDs, descodifique tokens JWT e trabalhe com Base64 e HMAC sem sair da interface.
Formatadores de Código
Embelezar e minificar JSON, SQL, XML, CSS e JavaScript instantaneamente para limpar a saída de APIs, registos ou pipelines de compilação.
Utilitários de Rede
Calculadoras de sub-redes IPv4 e IPv6, verificadores de portas e ferramentas de pesquisa de endereços MAC para tarefas diárias de administração de rede.
Geradores e Conversores
Geração de palavras-passe fortes, lorem ipsum, conversão de datas, conversão de unidades e conversão de bases numa interface pesquisável.
Por que executar IT Tools na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.