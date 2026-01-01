Microweber é um CMS de código aberto e Criador de Sites que permite montar páginas, blogs e lojas online arrastando blocos diretamente para a página em tempo real – sem pré-visualização de administração separada, sem codificação de modelos. Construído em Laravel e licenciado sob MIT, inclui um motor de e-commerce completo, conteúdo multilingue e um sistema de módulos que abrange lojas, galerias, formulários de contacto e publicações de blog prontas a usar.

O autoalojamento do Microweber no seu próprio VPS mantém os ficheiros do seu site, as encomendas dos clientes e os conteúdos multimédia carregados inteiramente sob o seu controlo, sem taxas por site, sem cortes de transação e sem restrições de plataforma em temas ou módulos que possa instalar.