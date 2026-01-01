Implemente o Microweber com instalação em um clique.
Criador de sites de arrastar e largar e SGC de código aberto com e-commerce integrado, desenvolvido com Laravel.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Microweber
Microweber é um CMS de código aberto e Criador de Sites que permite montar páginas, blogs e lojas online arrastando blocos diretamente para a página em tempo real – sem pré-visualização de administração separada, sem codificação de modelos. Construído em Laravel e licenciado sob MIT, inclui um motor de e-commerce completo, conteúdo multilingue e um sistema de módulos que abrange lojas, galerias, formulários de contacto e publicações de blog prontas a usar.
O autoalojamento do Microweber no seu próprio VPS mantém os ficheiros do seu site, as encomendas dos clientes e os conteúdos multimédia carregados inteiramente sob o seu controlo, sem taxas por site, sem cortes de transação e sem restrições de plataforma em temas ou módulos que possa instalar.
Principais características de Microweber
Editor de arrastar e largar em tempo real
Edite páginas diretamente na interface, arrastando blocos, texto e imagens para o lugar – o layout que constrói é exatamente o que os visitantes veem.
E-commerce integrado
Crie uma loja online com catálogos de produtos, carrinho, finalização de compra e gestão de encomendas incluídos no núcleo – sem necessidade de plugin ou subscrição separados.
Fundação Laravel
Construído sobre o framework PHP Laravel, dando aos programadores uma estrutura MVC familiar, pacotes Composer e Eloquent ORM para estender a plataforma com segurança.
Conteúdo multilingue
Publique o mesmo site em vários idiomas com ferramentas de tradução nativas, para que possa alcançar públicos internacionais sem plugins de terceiros.
Ecossistema de módulos
Adicione galerias, formulários de contacto, sliders, lojas e publicações de blogue como módulos reutilizáveis que podem ser inseridos em qualquer página e reconfigurados visualmente.
Temas de marca branca
Personalize modelos, identidade visual e layouts livremente sob a licença MIT – ideal para agências que criam sites para clientes sem bloqueio de fornecedor.
Por que executar Microweber na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.