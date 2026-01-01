Implemente o Traggo com instalação de um clique.
Registador de tempo autoalojado baseado em etiquetas que substitui as hierarquias de projeto por uma linha do tempo flexível e etiquetada.
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O que pode criar com Traggo
Traggo é um registador de tempo de código aberto e autoalojado que organiza cada entrada como um período numa linha temporal, em vez de uma linha dentro de uma hierarquia de projeto rígida. Cada entrada é enriquecida com etiquetas arbitrárias —
client,
project,
task,
billable, o que quiser — e o painel de controlo analisa o tempo combinando as etiquetas como precisar, sem o forçar a escolher uma discriminação canónica antecipadamente.
Autoalojar o Traggo no seu próprio VPS mantém as folhas de horas, informações de clientes e contexto relevante para faturação dentro da infraestrutura que controla, em vez de um fornecedor de registo de tempo SaaS. O único binário Go mais a base de dados SQLite torna-o leve o suficiente para coexistir com outros serviços num pequeno VPS, e o modelo baseado em etiquetas adapta-se a consultores, freelancers, agências e equipas de produto.
Principais características de Traggo
Rastreamento baseado em tags
Substitua hierarquias de projetos aninhadas por etiquetas arbitrárias para que a mesma entrada possa aparecer em relatórios de cliente, de projeto e faturáveis simultaneamente.
Visualização da linha do tempo
Arraste intervalos numa linha temporal diária para iniciar, parar, dividir e editar registos de tempo rapidamente, sem digitar horários precisos.
Relatórios flexíveis
Divida o tempo registado por qualquer combinação de etiquetas em intervalos de datas configuráveis e, em seguida, exporte os resultados para CSV para faturação.
Suporte multiutilizador
Crie contas de utilizador separadas com funções de administrador e regulares para que uma pequena equipa possa partilhar uma única instância do Traggo com folhas de horas isoladas.
GraphQL API
Impulsione automações, painéis de controlo e integrações através da API GraphQL documentada em vez de extrair dados da interface web.
Pegada leve
Um único binário Go apoiado por SQLite significa baixo uso de disco e memória, ideal para instalar num VPS existente sem provisionar novos recursos.
Por que executar Traggo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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