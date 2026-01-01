O Technitium DNS Server é um servidor DNS totalmente de código aberto que atua como um servidor de nomes autoritativo para os seus próprios domínios e um resolvedor recursivo para clientes de rede. Suporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS e DNS-over-QUIC – protegendo as consultas DNS da vigilância do ISP e da interceção man-in-the-middle sem exigir resolvedores de terceiros.

Para além da resolução padrão, o Technitium inclui bloqueio de anúncios e malware em toda a rede através de URLs de lista de bloqueio configuráveis, validação DNSSEC e assinatura de zona, um servidor DHCP integrado, clustering multi-servidor e controlo de acesso baseado em funções com autenticação de dois fatores. O autoalojamento oferece-lhe total visibilidade sobre cada consulta DNS na sua rede sem que nenhum fornecedor externo veja o seu tráfego.