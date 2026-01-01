Implemente o Servidor DNS Technitium com um clique.
Servidor DNS de código aberto com bloqueio de anúncios integrado, protocolos DNS encriptados e uma consola de gestão web completa.
Escolha um plano VPS para Technitium DNS Server
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Technitium DNS Server
O Technitium DNS Server é um servidor DNS totalmente de código aberto que atua como um servidor de nomes autoritativo para os seus próprios domínios e um resolvedor recursivo para clientes de rede. Suporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS e DNS-over-QUIC – protegendo as consultas DNS da vigilância do ISP e da interceção man-in-the-middle sem exigir resolvedores de terceiros.
Para além da resolução padrão, o Technitium inclui bloqueio de anúncios e malware em toda a rede através de URLs de lista de bloqueio configuráveis, validação DNSSEC e assinatura de zona, um servidor DHCP integrado, clustering multi-servidor e controlo de acesso baseado em funções com autenticação de dois fatores. O autoalojamento oferece-lhe total visibilidade sobre cada consulta DNS na sua rede sem que nenhum fornecedor externo veja o seu tráfego.
Principais características de Technitium DNS Server
Bloqueio de anúncios em toda a rede
Bloqueie anúncios, rastreadores e domínios de malware em todos os dispositivos da sua rede utilizando URLs de listas de bloqueio configuráveis – sem necessidade de software cliente em dispositivos individuais.
Protocolos DNS criptografados
Suporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS e DNS-over-QUIC para evitar a interceção e manter as consultas DNS privadas de ISPs e de intrusos na rede.
Alojamento DNS Autoritativo
Aloje as suas próprias zonas DNS com assinatura DNSSEC utilizando RSA, ECDSA ou EdDSA – eliminando a dependência de servidores DNS de terceiros para os seus domínios internos ou públicos.
Resolução de alto desempenho
A arquitetura de E/S assíncrona gere mais de 100 000 pedidos DNS por segundo com cache persistente, pré-carregamento e suporte para servir dados desatualizados para máxima disponibilidade.
Clustering multi-servidor
Gerir e replicar zonas em várias instâncias de servidor DNS a partir de uma única consola web para redundância e implementações distribuídas.
Por que executar Technitium DNS Server na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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