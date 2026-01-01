Implemente o Eclipse Kura com uma instalação de um clique.
Framework de ponta IoT Java/OSGi de código aberto para gateways de campo com conectividade Modbus, OPC-UA, BACnet e MQTT integrada.
Escolha um plano VPS para Eclipse Kura
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Eclipse Kura
Eclipse Kura é uma framework baseada em Java e OSGi que transforma uma máquina Linux num gateway de borda IoT gerido. Abstrai o trabalho de baixo nível de sondagem de protocolos industriais, normalização de cargas úteis, armazenamento em buffer de dados offline e publicação de telemetria para um broker de cloud, para que os integradores possam focar-se na ligação de ativos e na escrita de lógica de negócio em vez de canalização.
Executar o Kura num VPS dá aos integradores industriais, OEMs e consultores de IoT um ambiente de teste reproduzível para configurações de gateway antes de serem enviados para hardware físico. A consola de administração baseada em navegador expõe remotamente cada gráfico de fios, driver e conector de cloud, para que possa prototipar com PLCs reais e brokers MQTT sem provisionar dispositivos de borda dedicados.
Principais características de Eclipse Kura
Drivers de protocolo de campo
Controladores incorporados para Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 e CAN bus permitem sondar PLCs e sensores sem escrever código personalizado.
Gráfico de fios visual
Mapeie controladores, ativos, filtros e publicadores na cloud como um grafo visual de fluxo de dados diretamente na consola de administração baseada no navegador.
Conectores de nuvem
Publicar telemetria para Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, ou qualquer broker MQTT com buffer offline e entrega com armazenamento e reencaminhamento.
tempo de execução OSGi
Implementar a quente pacotes assinados e pacotes de drivers pelo ar para estender o comportamento do gateway sem reiniciar a estrutura.
Orquestração de contentores
Gerir contentores de carga de trabalho no gateway a partir da mesma interface de administração, combinando a orquestração de edge com os fluxos de dados tradicionais do Kura.
Administração remota
Configure cada snapshot, driver e política de segurança a partir da consola web para que uma frota de gateways possa ser reconfigurada a partir de um único local.
Por que executar Eclipse Kura na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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