Eclipse Kura é uma framework baseada em Java e OSGi que transforma uma máquina Linux num gateway de borda IoT gerido. Abstrai o trabalho de baixo nível de sondagem de protocolos industriais, normalização de cargas úteis, armazenamento em buffer de dados offline e publicação de telemetria para um broker de cloud, para que os integradores possam focar-se na ligação de ativos e na escrita de lógica de negócio em vez de canalização.

Executar o Kura num VPS dá aos integradores industriais, OEMs e consultores de IoT um ambiente de teste reproduzível para configurações de gateway antes de serem enviados para hardware físico. A consola de administração baseada em navegador expõe remotamente cada gráfico de fios, driver e conector de cloud, para que possa prototipar com PLCs reais e brokers MQTT sem provisionar dispositivos de borda dedicados.