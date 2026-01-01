Implemente Talvez com instalação de um clique.
Aplicação de código aberto para finanças pessoais e gestão de património que mantém os seus dados financeiros inteiramente no seu servidor.
Escolha um plano VPS para Maybe
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Maybe
O Maybe é uma plataforma totalmente de código aberto de gestão de finanças pessoais e património, originalmente construída como uma startup com capital de risco e posteriormente lançada sob a licença AGPLv3. Consolida contas bancárias, carteiras de investimento, imóveis e passivos num único painel com acompanhamento do património líquido, categorização de transações e planeamento orçamental. A integração opcional com OpenAI adiciona informações financeiras impulsionadas por IA sem as tornar obrigatórias.
Implementar o Maybe no seu próprio VPS significa que os seus dados financeiros sensíveis nunca passam por servidores de terceiros, evita taxas SaaS recorrentes e mantém capacidades completas de exportação e personalização que as plataformas comerciais restringem.
Principais características de Maybe
Acompanhamento do Património Líquido
Agregue todas as contas e ativos num único painel de controlo com tendências históricas e suporte a várias moedas.
Portefólio de Investimento
Monitorize ações, criptomoedas e outros investimentos com sincronização automática de grandes corretoras e atualizações em tempo real.
Categorização de transações
Regras inteligentes e automação opcional impulsionada por IA classificam os gastos para que os orçamentos permaneçam precisos sem esforço manual.
Privacidade Completa de Dados
Os dados financeiros residem apenas no seu VPS — sem acesso de terceiros, sem análise de publicidade, sem taxas de subscrição SaaS.
Perceções Financeiras de IA
Utilize a sua própria chave API OpenAI para desbloquear aconselhamento financeiro conversacional e sugestões de categorização automatizadas.
Por que executar Maybe na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.