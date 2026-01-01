O Maybe é uma plataforma totalmente de código aberto de gestão de finanças pessoais e património, originalmente construída como uma startup com capital de risco e posteriormente lançada sob a licença AGPLv3. Consolida contas bancárias, carteiras de investimento, imóveis e passivos num único painel com acompanhamento do património líquido, categorização de transações e planeamento orçamental. A integração opcional com OpenAI adiciona informações financeiras impulsionadas por IA sem as tornar obrigatórias.

Implementar o Maybe no seu próprio VPS significa que os seus dados financeiros sensíveis nunca passam por servidores de terceiros, evita taxas SaaS recorrentes e mantém capacidades completas de exportação e personalização que as plataformas comerciais restringem.