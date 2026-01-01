Implemente o Fusion RSS com instalação de um clique.
Leitor de RSS autoalojado leve com uma interface web limpa, atalhos de teclado e suporte à API Fever.
Escolha um plano VPS para Fusion RSS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Fusion RSS
Fusion é um leitor RSS minimalista de código aberto escrito em Go que se foca num fluxo de trabalho de leitura rápido e sem distrações. Analisa feeds RSS e Atom, descobre automaticamente feeds a partir de URLs de websites e organiza as subscrições em grupos enquanto monitoriza o estado de não lido, marcadores e pesquisa de texto completo em toda a sua biblioteca.
Alojar o Fusion no seu próprio VPS mantém a sua lista de subscrições e histórico de leitura fora de serviços de terceiros, e a sua compatibilidade com a API Fever permite que clientes móveis nativos como Reeder, Unread e FeedMe sincronizem com a sua própria instância em vez de um agregador na nuvem.
Principais características de Fusion RSS
Suporte à API Fever
Sincronize artigos para clientes nativos iOS, Android e de desktop como Reeder, Unread e FeedMe através da API compatível com Fever incorporada.
Leitor controlado por teclado
Atalhos ao estilo do Google Reader permitem triar centenas de artigos por sessão sem sair do teclado.
Autodescoberta de feed
Cole qualquer URL de um site e o Fusion localiza o feed RSS ou Atom automaticamente, com organização por grupos para listas de subscrição organizadas.
PWA Responsivo
A aplicação web progressiva instalável oferece uma experiência de leitura com aspeto nativo em telemóveis, tablets e navegadores de desktop.
OIDC início de sessão único
A integração opcional do OpenID Connect permite autenticar-se com o Keycloak, Authelia, ou qualquer fornecedor de identidade compatível.
IA sem excessos
Omite deliberadamente as funcionalidades de resumo e recomendação de IA para manter o leitor focado, leve e previsível.
Por que executar Fusion RSS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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