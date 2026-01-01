Fusion é um leitor RSS minimalista de código aberto escrito em Go que se foca num fluxo de trabalho de leitura rápido e sem distrações. Analisa feeds RSS e Atom, descobre automaticamente feeds a partir de URLs de websites e organiza as subscrições em grupos enquanto monitoriza o estado de não lido, marcadores e pesquisa de texto completo em toda a sua biblioteca.

Alojar o Fusion no seu próprio VPS mantém a sua lista de subscrições e histórico de leitura fora de serviços de terceiros, e a sua compatibilidade com a API Fever permite que clientes móveis nativos como Reeder, Unread e FeedMe sincronizem com a sua própria instância em vez de um agregador na nuvem.