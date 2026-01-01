Implemente o Syncthing com um clique.
Sincronização de ficheiros ponto a ponto de código aberto que mantém os seus dados privados e encriptados em todos os dispositivos.
Escolha um plano VPS para Syncthing
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Syncthing
Syncthing é uma ferramenta de sincronização de ficheiros descentralizada que sincroniza continuamente ficheiros entre os seus dispositivos sem qualquer servidor central. Todos os dados permanecem nos seus dispositivos e são transferidos com encriptação TLS e sigilo de encaminhamento perfeito — sem intermediários na cloud, sem necessidade de conta.
O autoalojamento do Syncthing num VPS cria um nó de sincronização persistente que permanece online 24/7, garantindo que todos os seus dispositivos se mantêm atualizados mesmo quando alguns estão offline. Com suporte para versionamento de pastas, tratamento de conflitos e clientes multiplataforma, o Syncthing é a alternativa que prioriza a privacidade ao Dropbox e Google Drive.
Principais características de Syncthing
Sem servidor central
Os ficheiros sincronizam diretamente entre os seus dispositivos, sem armazenamento na cloud de terceiros, mantendo os seus dados totalmente sob o seu controlo.
Encriptação ponto a ponto
Todas as transferências usam TLS com sigilo de encaminhamento perfeito, garantindo que os seus ficheiros não podem ser intercetados ou lidos por mais ninguém.
Modos de pasta flexíveis
Configure pastas como só de envio, só de receção, ou bidirecionais para controlar exatamente como os dados fluem entre dispositivos.
Controlo de versões de ficheiros
Manter versões históricas de ficheiros alterados ou eliminados com políticas de retenção configuráveis para recuperar de alterações acidentais.
Clientes multiplataforma
Clientes nativos para Linux, Windows, macOS e Android mantêm todos os dispositivos sincronizados a partir de um único nó VPS persistente.
Por que executar Syncthing na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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