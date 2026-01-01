Syncthing é uma ferramenta de sincronização de ficheiros descentralizada que sincroniza continuamente ficheiros entre os seus dispositivos sem qualquer servidor central. Todos os dados permanecem nos seus dispositivos e são transferidos com encriptação TLS e sigilo de encaminhamento perfeito — sem intermediários na cloud, sem necessidade de conta.

O autoalojamento do Syncthing num VPS cria um nó de sincronização persistente que permanece online 24/7, garantindo que todos os seus dispositivos se mantêm atualizados mesmo quando alguns estão offline. Com suporte para versionamento de pastas, tratamento de conflitos e clientes multiplataforma, o Syncthing é a alternativa que prioriza a privacidade ao Dropbox e Google Drive.