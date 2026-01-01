Implemente o NetBird Cliente com um clique.
Cliente VPN mesh baseado em WireGuard que conecta o seu VPS a uma rede privada segura com controlos de acesso de confiança zero.
Escolha um plano VPS para NetBird Client
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com NetBird Client
O Cliente NetBird é uma solução VPN moderna que cria redes de sobreposição baseadas em WireGuard entre dispositivos sem configuração de servidor complexa. Estabelece automaticamente ligações peer-to-peer com funcionalidades de nível empresarial, incluindo integração SSO, autenticação multifator e políticas de acesso granular — tudo gerido através de um plano de controlo central sem um hub VPN tradicional.
Executar o cliente NetBird no seu VPS conecta a sua infraestrutura cloud à sua rede NetBird privada, permitindo acesso seguro e encriptado a serviços e recursos em todo o seu ambiente, mantendo as cargas de trabalho sensíveis completamente fora da internet pública e sob o seu controlo total.
Principais características de NetBird Client
WireGuard Rede em Malha
Estabelece automaticamente túneis WireGuard diretos ponto a ponto entre dispositivos, proporcionando conectividade encriptada de alto desempenho sem o estrangulamento de um servidor VPN central.
Controlo de Acesso de Confiança Zero
Políticas de rede granulares determinam exatamente quais dispositivos e utilizadores podem aceder a quais recursos, aplicando o acesso com privilégios mínimos em toda a infraestrutura.
Integração de SSO e MFA
Integra-se com fornecedores de identidade populares para autenticação única e autenticação multifator, trazendo segurança empresarial à sua rede privada sem ferramentas adicionais.
Atravessamento de NAT Automático
A perfuração de NAT e o recurso de retransmissão integrados garantem conectividade fiável mesmo quando os dispositivos se encontram atrás de firewalls ou NAT restritivo, não exigindo encaminhamento manual de portas.
Encriptação resistente a ataques quânticos
A integração opcional do Rosenpass adiciona troca de chaves pós-quântica além do WireGuard, preparando os seus túneis encriptados para o futuro contra ameaças emergentes.
Por que executar NetBird Client na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.