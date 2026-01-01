O Cliente NetBird é uma solução VPN moderna que cria redes de sobreposição baseadas em WireGuard entre dispositivos sem configuração de servidor complexa. Estabelece automaticamente ligações peer-to-peer com funcionalidades de nível empresarial, incluindo integração SSO, autenticação multifator e políticas de acesso granular — tudo gerido através de um plano de controlo central sem um hub VPN tradicional.

Executar o cliente NetBird no seu VPS conecta a sua infraestrutura cloud à sua rede NetBird privada, permitindo acesso seguro e encriptado a serviços e recursos em todo o seu ambiente, mantendo as cargas de trabalho sensíveis completamente fora da internet pública e sob o seu controlo total.