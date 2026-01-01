Implemente o CyberChef com um clique.
O 'Canivete Suíço Cibernético' do GCHQ com mais de 300 operações de codificação, encriptação e análise de dados no navegador.
Escolha um plano VPS para CyberChef
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com CyberChef
O CyberChef é uma ferramenta poderosa, baseada na web, para manipulação de dados, desenvolvida pelo GCHQ, oferecendo mais de 300 operações incorporadas para encriptação, codificação, compressão, hashing e conversão de formato de dados – tudo através de uma interface intuitiva de arrastar e largar. O sistema único de receitas permite encadear múltiplas operações em fluxos de trabalho reutilizáveis e partilháveis, enquanto a funcionalidade "Magic" deteta automaticamente os tipos de codificação para acelerar a análise.
Uma vez que o CyberChef processa tudo do lado do cliente no seu navegador, os dados sensíveis nunca saem da sua máquina. O autoalojamento da sua própria instância num VPS garante que está sempre disponível para a sua equipa, acessível apenas dentro da sua infraestrutura e livre de dependência de versões alojadas publicamente – crítico para operações de segurança e fluxos de trabalho de resposta a incidentes que lidam com dados confidenciais.
Principais características de CyberChef
Mais de 300 Operações Integradas
Abrange Base64, AES, hashing SHA, regex, análise de IP, compressão e dezenas de outras operações de transformação de dados sem escrever qualquer código.
Encadeamento de Receitas
Encadeie múltiplas operações em receitas reutilizáveis que podem ser guardadas e partilhadas via URL, permitindo fluxos de trabalho de transformação de dados repetíveis e documentados.
Processamento do lado do cliente
Todas as operações são executadas inteiramente no navegador – os dados nunca saem da sua máquina, tornando-o seguro para investigações de segurança sensíveis e análises confidenciais.
Deteção Automática Mágica
A operação Magic identifica automaticamente esquemas de codificação desconhecidos e sugere as operações corretas para os descodificar, acelerando a triagem e a análise.
Depuração de Ponto de Interrupção
Percorra as receitas com pontos de interrupção para inspecionar estados de dados intermédios e resolver problemas em pipelines de transformação complexas e de várias fases.
Por que executar CyberChef na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.