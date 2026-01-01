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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com CyberChef

O CyberChef é uma ferramenta poderosa, baseada na web, para manipulação de dados, desenvolvida pelo GCHQ, oferecendo mais de 300 operações incorporadas para encriptação, codificação, compressão, hashing e conversão de formato de dados – tudo através de uma interface intuitiva de arrastar e largar. O sistema único de receitas permite encadear múltiplas operações em fluxos de trabalho reutilizáveis e partilháveis, enquanto a funcionalidade "Magic" deteta automaticamente os tipos de codificação para acelerar a análise.

Uma vez que o CyberChef processa tudo do lado do cliente no seu navegador, os dados sensíveis nunca saem da sua máquina. O autoalojamento da sua própria instância num VPS garante que está sempre disponível para a sua equipa, acessível apenas dentro da sua infraestrutura e livre de dependência de versões alojadas publicamente – crítico para operações de segurança e fluxos de trabalho de resposta a incidentes que lidam com dados confidenciais.

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O que pode criar com {name}

Principais características de CyberChef

Mais de 300 Operações Integradas

Abrange Base64, AES, hashing SHA, regex, análise de IP, compressão e dezenas de outras operações de transformação de dados sem escrever qualquer código.

Encadeamento de Receitas

Encadeie múltiplas operações em receitas reutilizáveis que podem ser guardadas e partilhadas via URL, permitindo fluxos de trabalho de transformação de dados repetíveis e documentados.

Processamento do lado do cliente

Todas as operações são executadas inteiramente no navegador – os dados nunca saem da sua máquina, tornando-o seguro para investigações de segurança sensíveis e análises confidenciais.

Deteção Automática Mágica

A operação Magic identifica automaticamente esquemas de codificação desconhecidos e sugere as operações corretas para os descodificar, acelerando a triagem e a análise.

Depuração de Ponto de Interrupção

Percorra as receitas com pontos de interrupção para inspecionar estados de dados intermédios e resolver problemas em pipelines de transformação complexas e de várias fases.

Por que executar CyberChef na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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