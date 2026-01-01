O CyberChef é uma ferramenta poderosa, baseada na web, para manipulação de dados, desenvolvida pelo GCHQ, oferecendo mais de 300 operações incorporadas para encriptação, codificação, compressão, hashing e conversão de formato de dados – tudo através de uma interface intuitiva de arrastar e largar. O sistema único de receitas permite encadear múltiplas operações em fluxos de trabalho reutilizáveis e partilháveis, enquanto a funcionalidade "Magic" deteta automaticamente os tipos de codificação para acelerar a análise.

Uma vez que o CyberChef processa tudo do lado do cliente no seu navegador, os dados sensíveis nunca saem da sua máquina. O autoalojamento da sua própria instância num VPS garante que está sempre disponível para a sua equipa, acessível apenas dentro da sua infraestrutura e livre de dependência de versões alojadas publicamente – crítico para operações de segurança e fluxos de trabalho de resposta a incidentes que lidam com dados confidenciais.