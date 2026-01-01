O Manyfold é um gestor de ativos digitais de código aberto, construído especificamente para entusiastas e criadores de impressão 3D que precisam de organizar coleções crescentes de ficheiros STL, 3MF e outros modelos. Ao contrário dos gestores de ficheiros genéricos, o Manyfold compreende nativamente os ficheiros 3D, gerando miniaturas e pré-visualizações interativas, rastreando criadores e licenças, e agrupando peças relacionadas em modelos lógicos com etiquetas, descrições e metadados personalizados.

Executar o Manyfold no seu VPS mantém milhares de modelos pagos e gratuitos que recolhe de sites como MakerWorld, Printables e Thingiverse sob o seu controlo total, com uma camada federada ActivityPub que lhe permite partilhar coleções com outros criadores sem entregar a sua biblioteca a um mercado fechado.