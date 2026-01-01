Implemente Manyfold com instalação de um clique.
Gestor de ativos digitais autoalojado para organizar, etiquetar e pré-visualizar a sua biblioteca de modelos de impressão 3D.
Escolha um plano VPS para Manyfold
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Manyfold
O Manyfold é um gestor de ativos digitais de código aberto, construído especificamente para entusiastas e criadores de impressão 3D que precisam de organizar coleções crescentes de ficheiros STL, 3MF e outros modelos. Ao contrário dos gestores de ficheiros genéricos, o Manyfold compreende nativamente os ficheiros 3D, gerando miniaturas e pré-visualizações interativas, rastreando criadores e licenças, e agrupando peças relacionadas em modelos lógicos com etiquetas, descrições e metadados personalizados.
Executar o Manyfold no seu VPS mantém milhares de modelos pagos e gratuitos que recolhe de sites como MakerWorld, Printables e Thingiverse sob o seu controlo total, com uma camada federada ActivityPub que lhe permite partilhar coleções com outros criadores sem entregar a sua biblioteca a um mercado fechado.
Principais características de Manyfold
Pré-visualizações 3D interativas
Gire e inspecione formatos STL, 3MF, OBJ e outros diretamente no navegador, sem descarregar ou abrir um fatiador.
Marcação inteligente e metadados
Organize modelos com etiquetas hierárquicas, criadores, licenças e campos personalizados para que a sua biblioteca permaneça pesquisável à medida que cresce.
Coleções multiusuário
Partilhe bibliotecas com membros da família ou do clube utilizando permissões granulares por utilizador e controlo de acesso baseado em funções.
Partilha Federada
Siga outras instâncias Manyfold através do ActivityPub para descobrir e trocar modelos sem depender de um mercado central.
OIDC Início de sessão único
Integre o Manyfold com Authentik, Keycloak, ou qualquer fornecedor OIDC para centralizar a autenticação em toda a sua infraestrutura autoalojada.
Análise automática de biblioteca
Basta arrastar as pastas dos modelos existentes para o volume de armazenamento e o Manyfold importa-os, deduplica-os e indexa-os automaticamente.
Por que executar Manyfold na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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