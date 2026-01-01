O OTOBO é uma plataforma de gestão de tickets e serviços totalmente de código aberto e baseada na web, bifurcada do ((OTRS)) Community Edition em 2019. Oferece capacidades de helpdesk de TI de nível empresarial — filas de tickets, rastreamento de SLA, uma FAQ/base de conhecimento integrada, fluxos de trabalho ITSM e uma CMDB — sem taxas de licenciamento ou dependência de fornecedor. O OTOBO suporta comunicação multicanal via email, telefone e formulários web, e é fornecido com um motor de automação baseado em regras que lida com encaminhamento, escalonamentos e notificações de imediato.

Autoalojar o OTOBO no seu próprio VPS coloca todos os dados de tickets, registos de clientes e relatórios de SLA sob o seu controlo. Este template implementa a pilha de produção completa: a aplicação web OTOBO e o daemon de fundo, MariaDB para armazenamento persistente, um nó Elasticsearch dedicado para pesquisa de texto completo rápida em todos os tickets, e Redis para cache de sessão e desempenho.