Implemente OTOBO com um clique.
Sistema de help desk e de tickets de código aberto para gestão de serviços de TI, apoio ao cliente e automação de processos.
Escolha um plano VPS para OTOBO
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OTOBO
O OTOBO é uma plataforma de gestão de tickets e serviços totalmente de código aberto e baseada na web, bifurcada do ((OTRS)) Community Edition em 2019. Oferece capacidades de helpdesk de TI de nível empresarial — filas de tickets, rastreamento de SLA, uma FAQ/base de conhecimento integrada, fluxos de trabalho ITSM e uma CMDB — sem taxas de licenciamento ou dependência de fornecedor. O OTOBO suporta comunicação multicanal via email, telefone e formulários web, e é fornecido com um motor de automação baseado em regras que lida com encaminhamento, escalonamentos e notificações de imediato.
Autoalojar o OTOBO no seu próprio VPS coloca todos os dados de tickets, registos de clientes e relatórios de SLA sob o seu controlo. Este template implementa a pilha de produção completa: a aplicação web OTOBO e o daemon de fundo, MariaDB para armazenamento persistente, um nó Elasticsearch dedicado para pesquisa de texto completo rápida em todos os tickets, e Redis para cache de sessão e desempenho.
Principais características de OTOBO
Gestão de tickets multicanal
Receba e gira os tickets de email, formulários web e telefone numa fila unificada com histórico de auditoria completo e conversas encadeadas.
SLA e escalonamento
Defina metas de resposta e resolução por fila ou cliente, com regras de escalonamento automático e notificações de agente quando os prazos se aproximam.
Base de conhecimento integrada
Publicar artigos de Perguntas Frequentes para clientes externos e agentes internos, indistintamente, reduzindo os pedidos repetitivos e acelerando a resolução ao primeiro contacto.
Automação poderosa
Utilize os filtros PostMaster incorporados, gatilhos de tickets e tarefas agendadas para encaminhar automaticamente, responder automaticamente e fechar automaticamente tickets sem intervenção manual.
ITSM e CMDB
Estenda o OTOBO com o módulo ITSM para gerir itens de configuração, pedidos de alteração e catálogos de serviço numa CMDB estruturada.
Pesquisa de texto completo
A integração com Elasticsearch oferece pesquisa instantânea em milhões de tickets, notas e anexos, mantendo os tempos de resposta dos agentes rápidos em qualquer escala.
Por que executar OTOBO na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Apache Answer
Plataforma de perguntas e respostas de código aberto para partilha de conhecimento em equipa e criação de comunidade