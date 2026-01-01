Implemente Many Notes com instalação de um clique.
Aplicação de anotações Markdown de código aberto com cofres, pesquisa de texto completo e colaboração multiutilizador.
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O que pode criar com Many Notes
O Many Notes é uma aplicação de apontamentos Markdown autoalojada que permite organizar os seus pensamentos em cofres — contentores flexíveis que mantêm ficheiros relacionados juntos ou separados, dependendo da forma como prefere trabalhar. Os apontamentos são armazenados tanto numa base de dados como no sistema de ficheiros, conferindo-lhe total propriedade e portabilidade do seu conteúdo, sem dependência de qualquer formato proprietário.
Para além da criação básica de apontamentos, o Many Notes suporta múltiplos utilizadores com autenticação, partilha de cofres para colaboração em equipa, transmissão em tempo real, backlinks e etiquetas para ligar apontamentos relacionados, e pesquisa rápida de texto completo, alimentada por Typesense. O login OAuth via GitHub, Google, GitLab e outros fornecedores torna a gestão de acesso flexível para indivíduos e equipas.
Principais características de Many Notes
Organização do cofre
Agrupe as notas em cofres separados ou mantenha tudo num só — cada cofre é um diretório portátil dando-lhe controlo total sobre a sua estrutura de ficheiros.
Pesquisa de texto completo
A pesquisa rápida e tolerante a erros de digitação, impulsionada pelo Typesense, permite encontrar qualquer nota instantaneamente em todos os seus cofres.
Colaboração multiutilizador
Convide outros utilizadores registados para aceder às suas pastas seguras e colaborar em notas em tempo real com interfaces com atualização em tempo real.
Suporte para início de sessão OAuth
Autentique-se com GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack e outros fornecedores OAuth para uma gestão de acesso flexível e sem palavra-passe.
Editor de Markdown rico
Editor avançado com gravação automática, modelos, backlinks, tags e exportação para PDF mantém o fluxo de trabalho de escrita ininterrupto.
Aplicação Web Progressiva
Instale Many Notes como uma PWA para uma experiência semelhante à de uma aplicação nativa no ambiente de trabalho e em dispositivos móveis, incluindo navegação offline.
Por que executar Many Notes na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion