O Many Notes é uma aplicação de apontamentos Markdown autoalojada que permite organizar os seus pensamentos em cofres — contentores flexíveis que mantêm ficheiros relacionados juntos ou separados, dependendo da forma como prefere trabalhar. Os apontamentos são armazenados tanto numa base de dados como no sistema de ficheiros, conferindo-lhe total propriedade e portabilidade do seu conteúdo, sem dependência de qualquer formato proprietário.

Para além da criação básica de apontamentos, o Many Notes suporta múltiplos utilizadores com autenticação, partilha de cofres para colaboração em equipa, transmissão em tempo real, backlinks e etiquetas para ligar apontamentos relacionados, e pesquisa rápida de texto completo, alimentada por Typesense. O login OAuth via GitHub, Google, GitLab e outros fornecedores torna a gestão de acesso flexível para indivíduos e equipas.