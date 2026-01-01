Screego é um servidor de partilha de ecrã de código aberto que permite às equipas colaborar remotamente sem encaminhar conteúdo sensível do ecrã através de um SaaS de terceiros. Utiliza WebRTC para streaming de baixa latência e inclui um servidor de retransmissão TURN para que as ligações sejam bem-sucedidas através de firewalls corporativas restritivas e NAT simétrico – eliminando a razão mais comum pela qual a partilha de ecrã falha noutras ferramentas.

Implementar o Screego no seu próprio VPS dá-lhe um ponto de acesso permanente para partilha de ecrã sob o seu controlo total. Sem limites de capacidade de reunião, sem custos de subscrição por anfitrião e sem acesso de terceiros ao conteúdo partilhado. Os participantes juntam-se através de qualquer navegador moderno sem necessidade de plugins ou downloads.