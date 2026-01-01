Implemente o Screego com instalação de um clique.
Servidor de partilha de ecrã autoalojado com um retransmissor TURN integrado para conexões WebRTC fiáveis através de qualquer firewall.
Escolha um plano VPS para Screego
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Screego
Screego é um servidor de partilha de ecrã de código aberto que permite às equipas colaborar remotamente sem encaminhar conteúdo sensível do ecrã através de um SaaS de terceiros. Utiliza WebRTC para streaming de baixa latência e inclui um servidor de retransmissão TURN para que as ligações sejam bem-sucedidas através de firewalls corporativas restritivas e NAT simétrico – eliminando a razão mais comum pela qual a partilha de ecrã falha noutras ferramentas.
Implementar o Screego no seu próprio VPS dá-lhe um ponto de acesso permanente para partilha de ecrã sob o seu controlo total. Sem limites de capacidade de reunião, sem custos de subscrição por anfitrião e sem acesso de terceiros ao conteúdo partilhado. Os participantes juntam-se através de qualquer navegador moderno sem necessidade de plugins ou downloads.
Principais características de Screego
Retransmissor TURN integrado
Screego inclui um servidor TURN/STUN para que as ligações WebRTC sejam bem-sucedidas através de firewalls corporativas e NAT simétrico, sem a necessidade de um serviço de retransmissão externo.
Adesão sem Plugin
Os espectadores entram em salas através de um link partilhado em qualquer navegador moderno – sem extensão, download de cliente ou registo de conta necessário.
Múltiplas Salas Concorrentes
Execute qualquer número de sessões de partilha de ecrã independentes simultaneamente, cada uma com o seu próprio link de convite e stream isolado.
Sem limites de capacidade
Aloje sessões ilimitadas com participantes ilimitados – a capacidade é determinada pelos recursos VPS, e não por um escalão de preços.
Métricas Prometheus
Exponha um endpoint /metrics para scraping do Prometheus para monitorizar salas ativas, ligações TURN e largura de banda de retransmissão ao longo do tempo.
Por que executar Screego na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Apache Answer
Plataforma de perguntas e respostas de código aberto para partilha de conhecimento em equipa e criação de comunidade