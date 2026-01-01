Implemente Svix com instalação de um clique.
Serviço de entrega de webhooks de código aberto com novas tentativas automáticas, assinatura de mensagens e um portal de endpoint de cliente incorporável.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Svix
Svix é uma plataforma de entrega de webhooks de código aberto, pronta para empresas, que gere tudo o que está envolvido no envio de webhooks fiáveis em escala. Gere novas tentativas automáticas com recuo exponencial, monitorização da saúde dos endpoints, assinatura e verificação de mensagens, e um registo de auditoria completo de cada tentativa de entrega – para que não tenha de construir nenhuma desta infraestrutura.
Um componente de portal incorporável permite que os clientes da sua aplicação gerenciem os seus próprios endpoints de webhook e subscrições de eventos. Construído em Rust para desempenho, o Svix funciona com PostgreSQL e Redis, e expõe uma API REST com SDKs oficiais para todas as principais linguagens. O autoalojamento no seu VPS mantém todos os dados de webhook sob o seu controlo.
Principais características de Svix
Tentativas Automáticas
Entregas de webhook falhadas são automaticamente reenviadas com backoff exponencial, garantindo que as mensagens cheguem ao seu destino mesmo durante interrupções transitórias.
Assinatura de Mensagem
Todos os webhooks de saída são assinados com HMAC-SHA256 ou Ed25519, permitindo que os recetores verifiquem criptograficamente a autenticidade de cada mensagem.
Portal Incorporável
Disponibilize um portal de gestão de webhooks pré-construído que os seus clientes podem usar para registar endpoints e subscrever eventos — sem necessidade de UI personalizada.
Registo de Auditoria de Entrega
Cada tentativa de entrega é registada com detalhes completos do pedido e da resposta, facilitando a depuração de falhas e a repetição de eventos perdidos.
SDKs Multilínguas
SDKs de cliente oficiais para Python, TypeScript, Go, Java, Ruby e C# permitem integrar o Svix em qualquer backend em minutos.
Por que executar Svix na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.