Svix é uma plataforma de entrega de webhooks de código aberto, pronta para empresas, que gere tudo o que está envolvido no envio de webhooks fiáveis em escala. Gere novas tentativas automáticas com recuo exponencial, monitorização da saúde dos endpoints, assinatura e verificação de mensagens, e um registo de auditoria completo de cada tentativa de entrega – para que não tenha de construir nenhuma desta infraestrutura.

Um componente de portal incorporável permite que os clientes da sua aplicação gerenciem os seus próprios endpoints de webhook e subscrições de eventos. Construído em Rust para desempenho, o Svix funciona com PostgreSQL e Redis, e expõe uma API REST com SDKs oficiais para todas as principais linguagens. O autoalojamento no seu VPS mantém todos os dados de webhook sob o seu controlo.