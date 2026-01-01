Implemente TriliumNext Notes com instalação de um clique.
Base de conhecimento pessoal autoalojada com notas hierárquicas, suporte a scripts e uma poderosa API REST para automação.
Escolha um plano VPS para TriliumNext Notes
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com TriliumNext Notes
O TriliumNext Notes é uma aplicação de gestão de conhecimento pessoal autoalojada, construída em torno de uma estrutura de árvore hierárquica que pode conter milhares de notas. Suporta edição WYSIWYG rica, blocos de código, fórmulas matemáticas e um motor de scripting para construir fluxos de trabalho personalizados e gestão automatizada de notas.
O autoalojamento num VPS oferece armazenamento ilimitado de notas, sincronização persistente entre dispositivos e total propriedade da sua base de conhecimento. As notas podem ser clonadas em vários locais, melhoradas com atributos personalizados e acedidas através da API REST ETAPI para integrações externas.
Principais características de TriliumNext Notes
Organização hierárquica
Organize milhares de notas numa estrutura em árvore com clonagem, para que notas individuais possam aparecer em múltiplos contextos sem duplicação.
Motor de script
Escreva scripts JavaScript que são executados por eventos ou agendamentos para automatizar a criação, etiquetagem e organização de notas.
Histórico de revisões
Cada edição de nota é automaticamente versionada, permitindo rever e restaurar qualquer versão anterior do seu conteúdo.
ETAPI REST API
Uma API REST documentada permite que ferramentas externas criem, leiam, atualizem e organizem notas programaticamente.
Recortador Web
A extensão de navegador captura páginas web diretamente para a sua base de conhecimento Trilium com um único clique.
Por que executar TriliumNext Notes na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion