O TriliumNext Notes é uma aplicação de gestão de conhecimento pessoal autoalojada, construída em torno de uma estrutura de árvore hierárquica que pode conter milhares de notas. Suporta edição WYSIWYG rica, blocos de código, fórmulas matemáticas e um motor de scripting para construir fluxos de trabalho personalizados e gestão automatizada de notas.

O autoalojamento num VPS oferece armazenamento ilimitado de notas, sincronização persistente entre dispositivos e total propriedade da sua base de conhecimento. As notas podem ser clonadas em vários locais, melhoradas com atributos personalizados e acedidas através da API REST ETAPI para integrações externas.