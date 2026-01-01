SerpBear é um monitor de classificação SEO de código aberto e autoalojado que monitoriza como os seus domínios se classificam para palavras-chave escolhidas no Google, Bing, Yahoo, Yandex e DuckDuckGo. Recolhe posições diárias na SERP, traça o histórico de classificações e revela movimentos para que possa reagir a alterações de algoritmo, atualizações de conteúdo e atividade da concorrência sem pagar taxas por palavra-chave a um serviço SaaS de monitorização de classificações.

Autoalojar o SerpBear no seu próprio VPS oferece-lhe domínios e palavras-chave ilimitados, integração opcional com a Google Search Console para impressões e cliques, e notificações por email ou webhook quando as classificações mudam. Os dados residem na sua infraestrutura, para que os arquivos de classificação históricos permaneçam seus em vez de desaparecerem quando uma subscrição SaaS expira.