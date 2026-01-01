Implemente o SerpBear com um clique de instalação.
Rastreador de ranking de motores de busca autoalojado para monitorizar posições de palavras-chave no Google, Bing e outros motores de busca.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SerpBear
SerpBear é um monitor de classificação SEO de código aberto e autoalojado que monitoriza como os seus domínios se classificam para palavras-chave escolhidas no Google, Bing, Yahoo, Yandex e DuckDuckGo. Recolhe posições diárias na SERP, traça o histórico de classificações e revela movimentos para que possa reagir a alterações de algoritmo, atualizações de conteúdo e atividade da concorrência sem pagar taxas por palavra-chave a um serviço SaaS de monitorização de classificações.
Autoalojar o SerpBear no seu próprio VPS oferece-lhe domínios e palavras-chave ilimitados, integração opcional com a Google Search Console para impressões e cliques, e notificações por email ou webhook quando as classificações mudam. Os dados residem na sua infraestrutura, para que os arquivos de classificação históricos permaneçam seus em vez de desaparecerem quando uma subscrição SaaS expira.
Principais características de SerpBear
Rastreamento multi-motor
Monitorize as posições das palavras-chave no Google, Bing, Yahoo, Yandex e DuckDuckGo a partir de um único painel de controlo com gráficos de histórico por palavra-chave.
Integração do Search Console
A ligação opcional ao Google Search Console adiciona impressões, taxas de cliques e dados de descoberta a cada palavra-chave monitorizada.
SERPs móveis e de desktop
Utilize rastreadores separados para SERPs móveis e de desktop para detetar diferenças de classificação específicas do dispositivo que influenciam o tráfego real.
Segmentação por país e cidade
Configure cada palavra-chave com o país, idioma e cidade de destino para refletir resultados de pesquisa localizados em vez de uma única visão global.
Notificações e exportações
As notificações por email e webhook são acionadas em alterações de classificação, e as exportações CSV alimentam dashboards externos ou relatórios de clientes sem copiar e colar manualmente.
Palavras-chave ilimitadas
Sem preços por palavra-chave — monitorize quantos domínios e palavras-chave os recursos VPS permitirem sem aumentar os níveis de subscrição.
Por que executar SerpBear na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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