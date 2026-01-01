O bewCloud é uma plataforma de armazenamento na nuvem leve e de código aberto, construída com TypeScript e Deno. Oferece armazenamento de ficheiros pessoal e sincronização entre dispositivos, juntamente com compatibilidade CalDAV e CardDAV integrada para calendários e contactos — tudo a funcionar na sua própria infraestrutura.

Ao contrário de suites de nuvem mais pesadas, o bewCloud é intencionalmente minimalista: rápido de implementar, fácil de manter e focado nos casos de uso principais de acesso a ficheiros e sincronização de dados pessoais. O autoalojamento mantém os seus ficheiros, calendário e contactos privados e sob o seu controlo total, sem taxas de subscrição ou limites de armazenamento impostos por terceiros.