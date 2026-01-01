Implemente o bewCloud com instalação de um clique.
Plataforma de armazenamento na cloud autoalojada e leve para sincronização de ficheiros pessoais, com suporte para CalDAV e CardDAV.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com bewCloud
O bewCloud é uma plataforma de armazenamento na nuvem leve e de código aberto, construída com TypeScript e Deno. Oferece armazenamento de ficheiros pessoal e sincronização entre dispositivos, juntamente com compatibilidade CalDAV e CardDAV integrada para calendários e contactos — tudo a funcionar na sua própria infraestrutura.
Ao contrário de suites de nuvem mais pesadas, o bewCloud é intencionalmente minimalista: rápido de implementar, fácil de manter e focado nos casos de uso principais de acesso a ficheiros e sincronização de dados pessoais. O autoalojamento mantém os seus ficheiros, calendário e contactos privados e sob o seu controlo total, sem taxas de subscrição ou limites de armazenamento impostos por terceiros.
Principais características de bewCloud
Armazenamento de ficheiros pessoais
Armazene e aceda aos seus ficheiros a partir de qualquer dispositivo através de uma interface web limpa, sem depender de fornecedores de cloud de terceiros.
Sincronização CalDAV/CardDAV
Sincronize calendários e contactos com qualquer cliente CalDAV ou CardDAV, incluindo iOS, Android e aplicações de ambiente de trabalho.
Gestão de utilizadores
Os controlos de administração incorporados permitem gerir contas, configurar políticas de registo e controlar quem pode aceder à sua instância.
Autenticação multifator
Proteja as contas com TOTP, chaves de acesso ou 2FA baseada em email para uma camada extra de segurança além das palavras-passe.
Integração SSO
O suporte OIDC opcional permite-lhe ligar a um fornecedor de identidade existente para início de sessão único em toda a sua infraestrutura.
Por que executar bewCloud na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.