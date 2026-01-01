O drawDB é um editor de diagramas de entidade-relacionamento de base de dados gratuito e de código aberto que funciona inteiramente no navegador. Permite que programadores e administradores de bases de dados concebam, visualizem e documentem esquemas de bases de dados relacionais através de uma tela de arrastar e largar — e depois exportem o design final como instruções SQL DDL prontas para serem executadas em MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ou SQL Server.

O autoalojamento do drawDB oferece à sua equipa uma ferramenta interna partilhada para o design de bases de dados sem enviar detalhes do esquema para serviços de cloud de terceiros. Como a aplicação é puramente frontend, sem dependência de backend ou de base de dados, é implementada como um único contentor leve e permanece ativa independentemente da disponibilidade de serviços externos.