Implemente o drawDB com a instalação de um clique.
Editor de diagramas de base de dados gratuito, de código aberto e baseado em navegador para conceber e documentar esquemas de base de dados relacionais visualmente.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com drawDB
O drawDB é um editor de diagramas de entidade-relacionamento de base de dados gratuito e de código aberto que funciona inteiramente no navegador. Permite que programadores e administradores de bases de dados concebam, visualizem e documentem esquemas de bases de dados relacionais através de uma tela de arrastar e largar — e depois exportem o design final como instruções SQL DDL prontas para serem executadas em MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ou SQL Server.
O autoalojamento do drawDB oferece à sua equipa uma ferramenta interna partilhada para o design de bases de dados sem enviar detalhes do esquema para serviços de cloud de terceiros. Como a aplicação é puramente frontend, sem dependência de backend ou de base de dados, é implementada como um único contentor leve e permanece ativa independentemente da disponibilidade de serviços externos.
Principais características de drawDB
Design visual do esquema
Arraste e largue tabelas, defina colunas e tipos de dados e desenhe relações numa tela sem escrever SQL manualmente.
SQL Exportação e Importação
Gere DDL pronto a usar para MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB e SQL Server, ou importe SQL existente para o visualizar instantaneamente.
Não é necessário Backend
Executa como um único contentor Nginx sem base de dados ou dependências do lado do servidor – os diagramas são armazenados no navegador usando IndexedDB.
Personalização de Diagrama
Personalize as cores da tabela, adicione notas e áreas para agrupar tabelas relacionadas, e controle o layout da tela para corresponder à forma como pensa sobre o seu esquema.
Exportar para Múltiplos Formatos
Exporte diagramas como PNG, JSON ou SQL para que possa incorporá-los na documentação, partilhar com colegas de equipa ou controlar a versão do seu design de esquema.
Por que executar drawDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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