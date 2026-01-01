Implemente o Bazarr com um clique.
Companheiro de gestão automatizada de legendas para Sonarr e Radarr que descarrega e atualiza legendas em toda a sua biblioteca multimédia.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Bazarr
O Bazarr é uma aplicação complementar ao Sonarr e ao Radarr que automatiza todo o fluxo de trabalho de legendas para a sua biblioteca multimédia. Monitoriza a sua biblioteca para novo conteúdo e pesquisa, descarrega e organiza automaticamente legendas nos seus idiomas preferidos em mais de 20 fornecedores, incluindo OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed e Podnapisi. Quando versões de legendas melhores ficam disponíveis, o Bazarr atualiza-as automaticamente — sem necessidade de pesquisa manual.
Executar o Bazarr num VPS dedicado confere-lhe o tempo de atividade consistente e o endereço IP público fiável necessários para um acesso ininterrupto ao fornecedor — as redes domésticas com IPs dinâmicos podem ser bloqueadas pelos fornecedores de legendas ao longo do tempo. Combinado com ferramentas de sincronização de legendas que corrigem desfasamentos de tempo e suporte para faixas SDH para deficientes auditivos, o Bazarr oferece cobertura completa de legendas para cada peça de multimédia na sua biblioteca.
Principais características de Bazarr
Integração Sonarr e Radarr
O Bazarr conecta-se diretamente à sua configuração de automação de multimédia existente e descarrega automaticamente legendas para cada filme ou episódio à medida que é adicionado à sua biblioteca.
20+ fornecedores de legendas
Pesquise OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi e muitos mais simultaneamente para maximizar a probabilidade de encontrar legendas precisas no seu idioma.
Atualizações automáticas de qualidade
Quando uma versão de legendas melhor é lançada para conteúdo já existente na sua biblioteca, o Bazarr substitui o ficheiro existente automaticamente sem qualquer intervenção manual.
Sincronização de subtítulos
Ferramentas de sincronização incorporadas ajustam o tempo das legendas para corresponder às faixas de áudio, resolvendo a razão mais comum para as legendas estarem desfasadas, mesmo quando descarregadas de fontes fidedignas.
Apoio para deficientes auditivos
Prefira faixas SDH ou CC para acessibilidade – O Bazarr pode priorizar legendas para deficientes auditivos em todos os fornecedores para cada item na sua biblioteca.
Por que executar Bazarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.