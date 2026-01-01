O Bazarr é uma aplicação complementar ao Sonarr e ao Radarr que automatiza todo o fluxo de trabalho de legendas para a sua biblioteca multimédia. Monitoriza a sua biblioteca para novo conteúdo e pesquisa, descarrega e organiza automaticamente legendas nos seus idiomas preferidos em mais de 20 fornecedores, incluindo OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed e Podnapisi. Quando versões de legendas melhores ficam disponíveis, o Bazarr atualiza-as automaticamente — sem necessidade de pesquisa manual.

Executar o Bazarr num VPS dedicado confere-lhe o tempo de atividade consistente e o endereço IP público fiável necessários para um acesso ininterrupto ao fornecedor — as redes domésticas com IPs dinâmicos podem ser bloqueadas pelos fornecedores de legendas ao longo do tempo. Combinado com ferramentas de sincronização de legendas que corrigem desfasamentos de tempo e suporte para faixas SDH para deficientes auditivos, o Bazarr oferece cobertura completa de legendas para cada peça de multimédia na sua biblioteca.