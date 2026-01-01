O Listmonk é uma plataforma rápida e de código aberto para newsletters e listas de correio, construída com Go para máxima eficiência. Gere milhões de subscritores com um uso mínimo de recursos, suporta segmentação avançada, personalização e análise de campanhas, e funciona com qualquer provedor de SMTP. A interface de administração limpa torna a gestão de listas e o envio de campanhas simples, sem o inchaço das ferramentas de marketing empresarial.

O autoalojamento do Listmonk elimina as taxas SaaS por email ou por subscritor, mantém os seus dados de subscritor inteiramente na sua própria infraestrutura e permite-lhe configurar as taxas de envio e os provedores de SMTP exatamente como o seu fluxo de trabalho exige – sem limites de plataforma ou dependência de fornecedor.