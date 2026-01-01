Implemente o Listmonk com instalação de um clique.
Gestor de newsletters e listas de email autoalojado e de alto desempenho construído para milhões de subscritores.
Escolha um plano VPS para Listmonk
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Listmonk
O Listmonk é uma plataforma rápida e de código aberto para newsletters e listas de correio, construída com Go para máxima eficiência. Gere milhões de subscritores com um uso mínimo de recursos, suporta segmentação avançada, personalização e análise de campanhas, e funciona com qualquer provedor de SMTP. A interface de administração limpa torna a gestão de listas e o envio de campanhas simples, sem o inchaço das ferramentas de marketing empresarial.
O autoalojamento do Listmonk elimina as taxas SaaS por email ou por subscritor, mantém os seus dados de subscritor inteiramente na sua própria infraestrutura e permite-lhe configurar as taxas de envio e os provedores de SMTP exatamente como o seu fluxo de trabalho exige – sem limites de plataforma ou dependência de fornecedor.
Principais características de Listmonk
Segmentação de Assinantes
Crie campanhas direcionadas segmentando os subscritores com atributos personalizados e listas dinâmicas baseadas em consultas.
Análise de Campanhas
Monitorize taxas de abertura, cliques, devoluções e cancelamentos de subscrição com relatórios detalhados por campanha.
Múltiplos Fornecedores SMTP
Conecte qualquer fornecedor SMTP com failover e limitação de taxa por fornecedor para maximizar a entregabilidade.
Template Sistema
Crie modelos de email HTML e de texto simples reutilizáveis com substituição de variáveis para campanhas personalizadas.
REST API
Gerir subscritores, listas e campanhas programaticamente através de uma API REST abrangente.
Privacidade & Ferramentas de RGPD
Ferramentas integradas de gestão de cancelamento de subscrição, gestão de devoluções e exportação de dados para conformidade regulamentar.
Por que executar Listmonk na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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