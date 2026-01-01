Implemente o Owncast com instalação de um clique.
Servidor de transmissão em direto e chat autoalojado – transmita vídeo em direto nos seus próprios termos, sem depender do Twitch ou do YouTube.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Owncast
O Owncast é um servidor de transmissão ao vivo e chat autoalojado, gratuito e de código aberto, que lhe dá controlo total sobre as suas transmissões. Ele substitui plataformas comerciais como Twitch ou YouTube Live pela sua própria transmissão dedicada, onde define as regras, gere a relação com o público e mantém todo o conteúdo e dados dos espectadores no seu próprio servidor.
Compatível com software de transmissão RTMP padrão como OBS, Streamlabs e XSplit, o Owncast funciona com as ferramentas que os streamers já conhecem. Também se integra com o Fediverse via ActivityPub, permitindo que utilizadores no Mastodon e noutras plataformas descentralizadas sigam e recebam notificações quando entra em direto — sem exigir que criem uma conta no seu site.
Principais características de Owncast
Transmissão RTMP
Ligue-se diretamente a partir do OBS, Streamlabs, ou qualquer codificador compatível com RTMP – sem plugins proprietários ou alterações de software necessárias.
Chat ao vivo integrado
O chat integrado em tempo real permite que os espectadores interajam durante a sua transmissão sem a necessidade de widgets de terceiros ou serviços de chat externos.
Integração do Fediverse
O suporte ActivityPub permite que utilizadores do Mastodon e de outras redes Fediverse sigam a sua transmissão e recebam notificações de início de transmissão, expandindo o seu alcance em redes descentralizadas.
Branding Personalizado
Defina o seu próprio nome, logótipo, descrição e ligações sociais para que a sua página de transmissão reflita a sua identidade, e não um modelo de plataforma genérico.
Gravação de Transmissão
Opcionalmente, guarde as transmissões localmente para reprodução a pedido, permitindo que os espectadores acedam ao seu conteúdo mesmo depois de a transmissão em direto terminar.
Por que executar Owncast na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.