O Owncast é um servidor de transmissão ao vivo e chat autoalojado, gratuito e de código aberto, que lhe dá controlo total sobre as suas transmissões. Ele substitui plataformas comerciais como Twitch ou YouTube Live pela sua própria transmissão dedicada, onde define as regras, gere a relação com o público e mantém todo o conteúdo e dados dos espectadores no seu próprio servidor.

Compatível com software de transmissão RTMP padrão como OBS, Streamlabs e XSplit, o Owncast funciona com as ferramentas que os streamers já conhecem. Também se integra com o Fediverse via ActivityPub, permitindo que utilizadores no Mastodon e noutras plataformas descentralizadas sigam e recebam notificações quando entra em direto — sem exigir que criem uma conta no seu site.