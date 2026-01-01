PigeonPod é um gerador de feeds de podcast autoalojado que transforma canais do YouTube, playlists, vídeos e conteúdo do Bilibili em feeds de podcast RSS padrão. Subscreva qualquer canal do YouTube dentro do PigeonPod e este descarrega automaticamente novos episódios como áudio ou vídeo, gerando um feed RSS protegido por palavra-passe ao qual qualquer cliente de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — pode subscrever diretamente.

Ao contrário das extensões de navegador ou soluções manuais, o PigeonPod gere todo o processo no seu próprio servidor: subscrição, descarregamento via yt-dlp, transcodificação via ffmpeg, geração de feed e serviço de RSS. Todas as ferramentas necessárias estão incluídas na imagem Docker — nada mais para instalar ou configurar.