Implemente o PigeonPod com instalação em um clique.
Gerador de feed de podcast autoalojado que converte canais do YouTube e Bilibili em feeds RSS subscrevíveis para qualquer aplicação de podcast.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PigeonPod
PigeonPod é um gerador de feeds de podcast autoalojado que transforma canais do YouTube, playlists, vídeos e conteúdo do Bilibili em feeds de podcast RSS padrão. Subscreva qualquer canal do YouTube dentro do PigeonPod e este descarrega automaticamente novos episódios como áudio ou vídeo, gerando um feed RSS protegido por palavra-passe ao qual qualquer cliente de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — pode subscrever diretamente.
Ao contrário das extensões de navegador ou soluções manuais, o PigeonPod gere todo o processo no seu próprio servidor: subscrição, descarregamento via yt-dlp, transcodificação via ffmpeg, geração de feed e serviço de RSS. Todas as ferramentas necessárias estão incluídas na imagem Docker — nada mais para instalar ou configurar.
Principais características de PigeonPod
Importação do YouTube e Bilibili
Subscreva canais do YouTube, listas de reprodução e vídeos individuais, ou canais e listas de reprodução do Bilibili – o PigeonPod monitoriza novos carregamentos e sincroniza-os automaticamente.
Saída padrão de feed RSS
Gera feeds RSS protegidos por palavra-passe que qualquer aplicação de podcast pode subscrever, integrando as suas subscrições do YouTube no seu fluxo de trabalho regular de audição de podcasts.
Controlo de qualidade de áudio e vídeo
Configure o formato de saída, a taxa de bits e a qualidade por feed para que obtenha ficheiros compactos apenas de áudio para ouvir ou vídeo completo para assistir — sem ter de descarregar novamente.
Filtros e limites de episódios
Defina filtros de palavras-chave, limites de duração e limites de contagem de episódios por feed para manter as subscrições focadas no conteúdo que realmente deseja.
S3 e armazenamento local
Armazene os episódios descarregados no volume do VPS ou encaminhe-os para qualquer serviço compatível com S3 – MinIO, Cloudflare R2, ou AWS S3 – para bibliotecas maiores.
Por que executar PigeonPod na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.