O Daptin é um backend-as-a-service de código aberto que transforma qualquer modelo de dados numa API REST e GraphQL completa, com autenticação de utilizador, permissões baseadas em funções e máquinas de estado incorporadas. Em vez de escrever manipuladores de endpoint, define entidades e relações em YAML ou JSON, e o Daptin gera automaticamente a interface CRUD completa, o painel de controlo e a especificação OpenAPI.

Alojar o Daptin no seu próprio VPS mantém os registos de utilizador, credenciais OAuth e ativos carregados inteiramente sob o seu controlo, sem taxas por pedido. A implementação de binário único inclui suporte incorporado para SQLite, PostgreSQL e MySQL, além de adaptadores de armazenamento com suporte rclone para colunas de ficheiros sincronizadas na cloud e pacotes de marketplace integrados para ativar seletivamente funcionalidades.