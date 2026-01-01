Implemente o Daptin com instalação de um clique.
SGC headless de código aberto que expõe qualquer modelo de dados através de APIs REST e GraphQL geradas automaticamente.
Escolha um plano VPS para Daptin
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Daptin
O Daptin é um backend-as-a-service de código aberto que transforma qualquer modelo de dados numa API REST e GraphQL completa, com autenticação de utilizador, permissões baseadas em funções e máquinas de estado incorporadas. Em vez de escrever manipuladores de endpoint, define entidades e relações em YAML ou JSON, e o Daptin gera automaticamente a interface CRUD completa, o painel de controlo e a especificação OpenAPI.
Alojar o Daptin no seu próprio VPS mantém os registos de utilizador, credenciais OAuth e ativos carregados inteiramente sob o seu controlo, sem taxas por pedido. A implementação de binário único inclui suporte incorporado para SQLite, PostgreSQL e MySQL, além de adaptadores de armazenamento com suporte rclone para colunas de ficheiros sincronizadas na cloud e pacotes de marketplace integrados para ativar seletivamente funcionalidades.
Principais características de Daptin
APIs autogeradas
Defina entidades em YAML ou JSON e o Daptin expõe instantaneamente endpoints REST, um esquema GraphQL e uma especificação OpenAPI – sem código de manipulador necessário.
Backend multibase de dados
Execute a mesma instância Daptin contra SQLite para arranques rápidos, ou escale para PostgreSQL e MySQL sem alterar uma única linha de definições de modelo.
Autenticação e permissões
A gestão de utilizadores integrada, o login social OAuth2, a autorização JWT e as permissões granulares por linha eliminam a necessidade de um serviço de identidade separado.
Ações e máquinas de estado
Modele fluxos de trabalho de negócios diretamente no Daptin utilizando cadeias de ação e máquinas de estados finitos, substituindo o código de servidor personalizado para a orquestração CRUD típica.
Sincronização de armazenamento na cloud
As colunas de ativos armazenam ficheiros através de fornecedores baseados em rclone, permitindo-lhe sincronizar carregamentos para S3, Google Drive, Dropbox e dezenas de outros backends prontos a usar.
Por que executar Daptin na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.