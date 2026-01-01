Implemente Razzia com instalação de um clique.
Plataforma de quiz em tempo real autoalojada para a realização de eventos de quiz multijogador a partir do seu próprio VPS.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Razzia
Razzia é uma plataforma de quiz em tempo real de código aberto e autoalojada, concebida para eventos ao vivo, reuniões de equipa e sessões de sala de aula. Um anfitrião cria uma sala de jogo através do painel de controlo do gestor protegido por palavra-passe, partilha o código da sala com os participantes e controla o ritmo do quiz — tudo a funcionar em qualquer navegador moderno, sem necessidade de os participantes descarregarem qualquer aplicação.
Autoalojar o Razzia no seu próprio VPS mantém o conteúdo do seu quiz e os dados dos participantes privados, sem taxas por jogo ou dependência de um serviço de terceiros. A implementação leve de um único contentor torna-o prático tanto para eventos ad hoc como para atividades de equipa regulares e recorrentes.
Principais características de Razzia
Multijogador em tempo real
A jogabilidade em direto com tecnologia WebSocket entrega perguntas e pontuações a todos os participantes em simultâneo, sem atrasos percetíveis, mesmo em redes diferentes.
Não é necessário programa
Os participantes acedem instantaneamente através de qualquer navegador moderno com um código de sala – sem conta, sem instalação e sem complicações de registo antes de o quiz começar.
Painel de controlo do Gestor
A interface /manager protegida por palavra-passe dá ao anfitrião controlo total sobre o fluxo do jogo – iniciar, avançar e terminar as rondas ao seu próprio ritmo.
Conteúdo de Questionário Personalizado
Defina questionários como ficheiros JSON armazenados no seu servidor, dando-lhe total controlo sobre as perguntas, respostas e pontuação, sem qualquer dependência de fornecedor.
Salas simultâneas
Execute múltiplas salas de jogo independentes a partir de uma única instância, para que uma implementação possa servir várias equipas ou sessões ao mesmo tempo.
Por que executar Razzia na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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