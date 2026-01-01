Razzia é uma plataforma de quiz em tempo real de código aberto e autoalojada, concebida para eventos ao vivo, reuniões de equipa e sessões de sala de aula. Um anfitrião cria uma sala de jogo através do painel de controlo do gestor protegido por palavra-passe, partilha o código da sala com os participantes e controla o ritmo do quiz — tudo a funcionar em qualquer navegador moderno, sem necessidade de os participantes descarregarem qualquer aplicação.

Autoalojar o Razzia no seu próprio VPS mantém o conteúdo do seu quiz e os dados dos participantes privados, sem taxas por jogo ou dependência de um serviço de terceiros. A implementação leve de um único contentor torna-o prático tanto para eventos ad hoc como para atividades de equipa regulares e recorrentes.