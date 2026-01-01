Implemente o Docmost com instalação de um clique.
Plataforma wiki colaborativa de código aberto com coedição em tempo real, diagramas e espaços de equipa.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Docmost
O Docmost é uma alternativa moderna de código aberto ao Notion e ao Confluence, projetada para equipas que precisam de edição colaborativa em tempo real sem os compromissos de privacidade das plataformas alojadas na nuvem. Vários utilizadores podem editar a mesma página simultaneamente com sincronização sem conflitos, enquanto os espaços fornecem uma separação clara entre equipas, projetos ou departamentos.
A autoalojamento do Docmost no seu VPS significa que a sua documentação interna, decisões arquitetónicas e conteúdo sensível da base de conhecimento nunca saem da sua infraestrutura. A base de dados PostgreSQL e a cache Redis incluídas oferecem o desempenho e a fiabilidade que a edição colaborativa exige, com o armazenamento persistente a proteger a sua documentação através de atualizações.
Principais características de Docmost
Coedição em tempo real
Vários membros da equipa podem editar a mesma página simultaneamente com sincronização sem conflitos que parece instantânea e natural.
Diagramação integrada
Draw.io, Excalidraw e Mermaid estão disponíveis diretamente no editor, para que a documentação visual permaneça ao lado do conteúdo escrito.
Organização baseada no espaço
Separe o conteúdo por equipa, projeto ou departamento com espaços individuais, cada um com os seus próprios membros e definições de permissões.
Permissões granulares
Grupos de utilizadores e controlos de acesso ao nível da página permitem partilhar o conteúdo adequado com as pessoas adequadas em toda a sua organização.
Histórico de versões completo
Cada alteração é registada, para que possa rever revisões anteriores ou restaurar uma versão anterior de qualquer página a qualquer momento.
Por que executar Docmost na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.