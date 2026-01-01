O Docmost é uma alternativa moderna de código aberto ao Notion e ao Confluence, projetada para equipas que precisam de edição colaborativa em tempo real sem os compromissos de privacidade das plataformas alojadas na nuvem. Vários utilizadores podem editar a mesma página simultaneamente com sincronização sem conflitos, enquanto os espaços fornecem uma separação clara entre equipas, projetos ou departamentos.

A autoalojamento do Docmost no seu VPS significa que a sua documentação interna, decisões arquitetónicas e conteúdo sensível da base de conhecimento nunca saem da sua infraestrutura. A base de dados PostgreSQL e a cache Redis incluídas oferecem o desempenho e a fiabilidade que a edição colaborativa exige, com o armazenamento persistente a proteger a sua documentação através de atualizações.