Implemente Coder com instalação de um clique.
Plataforma de código aberto para provisionar ambientes de desenvolvimento em nuvem auto-hospedados a partir de modelos Terraform na sua própria infraestrutura.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Coder
O Coder é a plataforma de código aberto líder para ambientes de desenvolvimento cloud autoalojados, utilizada por organizações de engenharia para padronizar, proteger e escalar a sua infraestrutura de desenvolvimento. As equipas de plataforma definem espaços de trabalho como modelos Terraform — especificando o IDE, dependências, alocação de recursos e acesso à rede — e os programadores criam ambientes consistentes e prontos a codificar em minutos, em vez de passarem dias na configuração local.
Autoalojar o Coder no seu VPS significa que o código-fonte e as credenciais nunca saem da sua infraestrutura, cumprindo rigorosos requisitos de segurança e conformidade. A integração do socket Docker permite que o Coder provisione espaços de trabalho baseados em contentores diretamente no anfitrião, dando a cada programador ambientes isolados apoiados pela computação do seu VPS, enquanto retém o controlo centralizado sobre recursos, registos de auditoria e políticas de acesso.
Principais características de Coder
Modelos de espaço de trabalho Terraform
Defina ambientes de desenvolvimento reproduzíveis como código e provisione espaços de trabalho consistentes para cada programador com um clique.
Qualquer IDE suportado
Programadores ligam-se usando VS Code, JetBrains, ou editores baseados no navegador via SSH sem alterar o seu fluxo de trabalho preferido.
Arranque automático e paragem automática
Os espaços de trabalho iniciam automaticamente quando acedidos e param de acordo com um agendamento, reduzindo o consumo de recursos inativos e os custos de infraestrutura.
SSO e registo de auditoria
Integre com OIDC, GitHub, ou fornecedores de identidade empresariais e mantenha registos de auditoria completos para segurança e conformidade.
Quotas de recursos
Defina limites de CPU e memória por utilizador para evitar que espaços de trabalho descontrolados consumam todos os recursos VPS disponíveis.
Por que executar Coder na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.