O Coder é a plataforma de código aberto líder para ambientes de desenvolvimento cloud autoalojados, utilizada por organizações de engenharia para padronizar, proteger e escalar a sua infraestrutura de desenvolvimento. As equipas de plataforma definem espaços de trabalho como modelos Terraform — especificando o IDE, dependências, alocação de recursos e acesso à rede — e os programadores criam ambientes consistentes e prontos a codificar em minutos, em vez de passarem dias na configuração local.

Autoalojar o Coder no seu VPS significa que o código-fonte e as credenciais nunca saem da sua infraestrutura, cumprindo rigorosos requisitos de segurança e conformidade. A integração do socket Docker permite que o Coder provisione espaços de trabalho baseados em contentores diretamente no anfitrião, dando a cada programador ambientes isolados apoiados pela computação do seu VPS, enquanto retém o controlo centralizado sobre recursos, registos de auditoria e políticas de acesso.