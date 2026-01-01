Implemente Mage AI com instalação em um clique.
Plataforma moderna de pipeline de dados para construir, executar e gerir workflows ETL com Python, SQL e R.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mage AI
O Mage AI é uma plataforma de pipeline de dados de próxima geração que combina um ambiente de desenvolvimento estilo notebook com orquestração de nível de produção. Engenheiros e analistas de dados constroem pipelines ETL usando Python, SQL ou R num editor interativo, testam-nos incrementalmente, e depois agendam-nos e monitorizam-nos em escala. As integrações com PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 e dezenas de outras fontes e destinos cobrem a maioria das configurações de stack de dados.
O autoalojamento do Mage AI no seu VPS mantém os dados de produção sensíveis dentro da sua própria infraestrutura, elimina os preços de cloud por execução e oferece às equipas um ambiente de pipeline dedicado que se adapta às suas cargas de trabalho sem restrições de fornecedor.
Principais características de Mage AI
Desenvolvimento Estilo Caderno
Crie e teste blocos de pipeline interativamente numa IDE de navegador antes de os promover para execuções de produção agendadas.
Python, SQL e Suporte R
Escreva a lógica de transformação na linguagem que a sua equipa já utiliza, misturando blocos Python e SQL no mesmo pipeline.
Orquestração Integrada
Agendar pipelines, definir dependências entre tarefas e monitorizar execuções a partir de um painel de controlo de orquestração unificado.
Amplas Integrações
Ligue-se a bases de dados, armazéns de dados, armazenamento na cloud e APIs com conectores pré-construídos que abrangem a maioria das ferramentas de data stack.
Integração Git
Código de pipeline de controlo de versões com suporte Git nativo para desenvolvimento colaborativo e monitorização de alterações.
Por que executar Mage AI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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