O Mage AI é uma plataforma de pipeline de dados de próxima geração que combina um ambiente de desenvolvimento estilo notebook com orquestração de nível de produção. Engenheiros e analistas de dados constroem pipelines ETL usando Python, SQL ou R num editor interativo, testam-nos incrementalmente, e depois agendam-nos e monitorizam-nos em escala. As integrações com PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 e dezenas de outras fontes e destinos cobrem a maioria das configurações de stack de dados.

O autoalojamento do Mage AI no seu VPS mantém os dados de produção sensíveis dentro da sua própria infraestrutura, elimina os preços de cloud por execução e oferece às equipas um ambiente de pipeline dedicado que se adapta às suas cargas de trabalho sem restrições de fornecedor.